Microsoft går vekk fra «fjern maskinvare på en trygg måte»

Utmating av minnepinner og eksterne harddisker har hittil kommet med en advarsel om å gjøre dette på en «trygg måte».

Hensikten er å la operativsystemet gjør seg ferdig med å skrive til filer. Slik reduserer man risiko for feil som kan korrumpere filene dine, eller i verste fall gjøre skade på mekaniske disker.

Alternativet er å røske ut dingsen uten nærmere tanke, og dette blir nå standardvalget i Windows 10 fra og med oppdatering til versjon 1809.

Systemet sørger for at enheten er klar til å fjernes når du måtte ønske. Microsoft oppgir at for å gjøre dette så kan ikke Windows skrive til cache, og at dette følgelig kan medføre noe svakere ytelse.

Det er fortsatt mulig å aktivere gode, gamle “fjern maskinvare på en trygg måte” for bedre ytelse, og dette kan gjøres for hver enkelt enhet, men dette vil man i fortsettelsen altså selv måtte skru på. En oppskrift med nærmere forklaring gis på denne siden.