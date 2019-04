Nå skal Microsoft gi deg mer kontroll over oppdateringene i Windows 10

Den neste, store Windows 10-oppdateringen nærmer seg med stormskritt, og med denne skal Microsoft nå foreta vesentlige endringer i oppdateringssystemet sitt. Det opplyser selskapet på Windows-bloggen sin.

Endringene innebærer blant annet at Windows 10 nå beveger seg bort fra den automatiske oppdateringsprosessen for å sette brukeren selv i førersetet.

Lar deg utsette oppdateringer

Konkret betyr dette blant annet at Windows 10 fremover vil komme med en varsling om at en oppdatering er tilgjengelig og anbefalt, for deretter å overlate til brukeren akkurat når oppdateringen skal installeres.

Når man sjekker etter oppdateringer vil man ha mulighet til å enten installere oppdateringen med én gang, eller velge å sette alle oppdateringer på «pause» i syv dager av gangen inntil 35 dager til sammen.

Når man har nådd 35-dagersperioden er man nødt til å oppdatere før man kan benytte pausefunksjonen igjen. Microsoft skriver at det nye pausesystemet kommer som en følge av tilbakemeldinger om at oppdateringer noen ganger kan komme på ubeleilige tidspunkter.

En annen nyhet er at Microsoft nå også forbedrer den såkalte «active hours»-funksjonen i Windows, som lar brukeren velge tidsrammen for når enheten brukes mest for å unngå oppdateringer og omstart i denne perioden.

Microsoft skal nå i større grad bruke maskinlæring til å raskere identifisere alvorlige problemer, for å gjøre oppdateringene bedre. Foto: Microsoft

Bedre kvalitet

Denne funksjonen blir nå mer intelligent ved at brukeren kan velge å la Windows Update-tjenesten på egen hånd justere den aktive perioden basert på bruksmønsteret på den spesifikke enheten.

Ellers skal Microsoft nå trappe opp innsatsen for å bedre kvaliteten på oppdateringer. Det skal de blant annet gjøre gjennom å benytte maskinlæring til å raskere identifisere de største problemene, basert på den mange tusen tilbakemeldingene selskapet mottar daglig.

På denne måten skal Microsofts ingeniører kunne hoppe på saken uten å først måtte gå gjennom flere manuelle ledd, noe selskapet sier vil redusere oppdagelsestiden for alvorlige problemer fra dager til timer.

Den neste, store Windows 10-oppdateringen kommer i mai, og blir tilgjengelig i en forhåndsutgave for Windows Insider-brukere denne uken.

