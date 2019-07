Microsoft gjør gigantinvestering i utviklingen av menneskelignende AI

I en pressemelding har Microsoft nå kunngjort at de har inngått et partnerskap med OpenAI, en organisasjon som spesialiserer på avansert forskning innen kunstig intelligens.

Partnerskapet innebærer at Microsoft investerer én milliard dollar, cirka 8,5 milliarder kroner, i OpenAI-prosjektet.

Ifølge Microsoft skal det nye partnerskapet ta sikte på å gjennomføre store fremskritt innen AGI-feltet (artificial general intelligence). AGI betegner en type kunstig intelligens som har kapasitet til å forstå og lære enhver intellektuell oppgave som et menneske er i stand til.

Vil tjene hele menneskeheten

Denne teknologien skiller seg altså fra dagens AI-teknologi, det som ofte kalles «svak AI», som for det meste er designet for å utføre spesifikke og presist definerte oppgaver innen relativt smale felt.

AGI skal på sin side kunne utføre en rekke forskjellige oppgaver på tvers av mange disipliner, egenskaper som igjen kan brukes til å løse svært kompliserte oppgaver.

Med det nye partnerskapet er ambisjonene svært høye, og Microsoft vil spille en nøkkelrolle i å få fart på teknologien.

– Byggingen av AGI vil bli det viktigste teknologiske fremskrittet i menneskets historie, med potensiale til å forme retningen til menneskeheten. Vårt oppdrag er å sikre at AGI-teknologien tjener hele menneskeheten, og vi arbeider med Microsoft for å lage superdatamaskin-fundamentet som vi skal bygge AGI på, sa OpenAI-sjefen Sam Altman i pressemeldingen.

Skal forbedre Azure-plattformen

Rent konkret vil partnerskapet blant annet få konsekvenser for Microsofts skyplattform Azure, som vil få nye verktøy som utviklere kan bruke til å bygge neste generasjons AI-applikasjoner, sier Microsoft.

Som et resultatet av samarbeidet vil Microsoft også bli OpenAI sin partner innen kommersialiseringen av nye AI-teknologier, som igjen skal føre til at AI blir mer tilgjengelig for de store massene.

– Ved å bringe sammen OpenAIs banebrytende teknologi med nye Azure AI-superdatamaskinteknologier er vår ambisjon å demokratisere AI, med et stadig fokus på sikkerhet, slik at alle kan tjene på det, sa Microsoft-sjef Satya Nadella.

OpenAI ble stiftet i 2015 av blant andre Elon Musk og Sam Altman, med det formål å promotere «vennlig» AI. Organisasjonen har allerede stått for en del imponerende bragder. I mai meldte digi.no (Ekstra-artikkel) for eksempel at forskere fra OpenAI hadde laget et selvlærende program som kan utvide setninger til fullstendige og meningsfulle tekster og lage egne historier.

