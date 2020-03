Microsoft gjør Teams bedre egnet til fjernarbeid og videomøter

Det er denne uken tre år siden samarbeidsverktøyet Microsoft Teams ble lansert, og i disse koronavirus-tider har bruken av Teams gått i taket – noe som faktisk fikk store deler av tjenesten til å gå ned her om dagen.

I et blogginnlegg skriver sjef for Microsoft 365, Jared Spataro, at rundt 50.000 av selskapets ansatte i Seattle-området nå må jobbe hjemmefra – sammen med titusenvis av andre Microsoft-ansatte verden over.

Nå annonserer selskapet flere nye funksjoner som skal gjøre Teams enda bedre tilpasset fjernarbeid, og det faktum at mange nå må delta i videomøter som ofte har svært mange deltakere.

Fjerner bakgrunnsstøy

Har du sittet i videomøter med mange deltakere, har du sikkert opplevd hvor forstyrrende det kan være når plutselig en av møtedeltakerne begynner å hamre i vei på tastaturet for å ta notater.

En av nyhetene i Teams er at bakgrunnsstøy som fanges opp fra mikrofonene til de ulike møtedeltakerne automatisk skal filtreres bort, slik at du lettere kan høre hva som blir sagt.

I store møter kan det også være vanskelig å få ordet, og ofte begynner man å snakke i munnen til hverandre. Eller noen vegrer seg for å begynne å snakke, i frykt for å prate i munnen på en annen. En ny funksjon lar deg nå rekke opp en slags virtuell hånd for å signalisere at du ønsker å si noe. Det vises da et ikon formet som en hånd på videobildet ditt.

Det er også støtte for at du kan bruke Teams selv om du ikke har internett-tilkobling, eller har dårlig forbindelse. Det betyr at du kan lese chattemeldinger og svare på dem – så vil svarene sendes så snart du er på nett igjen. Snart vil det også komme en løsning for å vise chatte-dialogbokser i et eget vindu, slik at det skal være enklere å holde følge med diskusjoner.