IRS-kravet er på 314 milliarder kroner. Det omfatter årene fra 2004 til 2013 og er knyttet til konsernets internprising. I tillegg til skattekravet kommer renter og bøter.

Kravet har sin bakgrunn i en pågående tvist mellom selskapet og den amerikanske skattemyndigheten, som reviderer hvordan Microsoft fordelte overskuddet mellom forskjellige land og jurisdiksjoner.

Microsoft er uenig

Microsoft sier at de er uenig i IRS' funn og vil bestride dem, først i en intern IRS-prosedyre og deretter senere, om nødvendig, i domstolene.

Selskapet uttaler at det siden har endret sin praksis slik at «spørsmål reist av IRS er relevante for fortiden, men ikke for vår nåværende praksis», ifølge en Microsoft-blogg.

Microsoft sier at de tror at eventuelle skatter som selskapet skylder etter revisjonen, vil bli redusert med opptil 10 milliarder dollar basert på skattelover vedtatt av tidligere president Donald Trump.

Det ventes ikke en endelig avgjørelse i saken i løpet av det neste året.