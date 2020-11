Microsoft: – Ikke bruk SMS-basert totrinnsverifisering

Totrinnsverifisering i form av engangskoder over SMS har allerede en del kritikere, og nå har Microsoft gått et stykke lenger i å fraråde denne formen for verifisering. Det melder blant andre ZDNet.

I et nylig publisert blogginnlegg har sjefen ved Microsofts avdeling for identitetssikkerhet, Alex Weinert, kommet med en aldri så liten advarsel til de som bruker mobilbasert totrinnsverifisering.

Klartekst

– I dag vil jeg gjøre det det jeg kan for å overbevise dere om at det er på tide å bevege seg bort fra SMS- og stemmebasert MFA-autentiseringsmekanismer. Disse mekanismene er basert på PSTN-telefonnett (Public switched telephone network), og jeg mener de er de minst sikre av MFA-metodene som er tilgjengelige i dag, skriver Weinert.

PSTN betegner i grove trekk selve infrastrukturen som verdens telefonnett bruker, og som opereres på både nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Weinert peker på at hovedproblemet med totrinnsverifisering via telefonmetoden er at SMS- og stemmeninformasjon sendes i klartekst og er ikke gjenstand for krypteringsteknologi.

– Fra et praktisk brukerperspektiv kan vi ikke legge kryptering over disse protokollene fordi brukere vil være ute av stand til å lese dem. Det dette betyr er at signaler kan bli avskåret av hvem som helst som kan få tilgang til svitsjenettverket eller er innen radiorekkevidde til en enhet, heter det i blogginnlegget.

Flere teknikker

Som Microsofts sikkerhetsekspert peker på, finnes det flere ulike måter å få tilgang til mobilkommunikasjon på. En av disse er å benytte IMSI-catchere som identifiserer mobiltelefoner via IMSI-nummeret (International Mobile Subscriber Number), og som sammen med avansert programvare kan avlytte mobiler.

Slike enheter kan kjøpes på undergrunnsmarkeder, og som digi.no tidligere har rapportert er det også mulig å bygge dem selv. Ikke minst finnes det tjenester som utnytter svakheter i SS7-protokollen til å lytte til mobilkommunikasjon.

Weinert understreker at man absolutt bør bruke tofaktorautentisering og refererer til en undersøkelse hos Microsoft som viste at det er 99,99 prosent mindre sannsynlig at kontoen din vil bli kompromittert med det ekstra sikkerhetslaget. Man bør imidlertid bruke appbaserte løsninger som Microsoft Authenticator eller Googles variant, som bruker kryptering.