Microsoft-kjendis kommer til Norge

Mark Russinovich er et navn som er kjent for mange Windows-entusiaster. Han er nok fortsatt mest kjent for å være hovedpersonen bak de avanserte Windows-verktøyene i serien Sysinternals, som feiret 25-årsjubileum tidligere i år. Men nå er han teknologidirektør for Microsoft Azure.

Sysinternals ble kjøpt av Microsoft i 2006, og siden da har Russinovich vært Microsoft-ansatt.

I dag er han en ettertraktet foredragsholder globalt, og nå er det klart at han kommer til Nordic Infrastructure Conference (NIC), som arrangeres i Oslo Spectrum i februar 2022.

Øverst på listen

– Vi er begeistret og ekstremt fornøyde med at Mark kommer på NIC 2022. Han har i

flere år stått helt øverst på listen over hvem vi har ønsket å få til NIC, sier Arne

Bergersen, som er ansvarlig for konferansen, i en pressemelding.

Russinovich skal holde hovedinnlegget under konferansen.

– Vi har i flere år arbeidet målrettet for å gi deltakerne på konferansen relevante

kvalitetssesjoner, med færre presentasjoner og flere demonstrasjoner, slik at

deltakerne kan se og forstå budskapet i stedet for å bli fortalt det. Det at Mark skal

holde hovedinnlegget på konferansen, er helt i tråd med å ha verdensledende

foredragsholdere kombinert med praktiske og teknologiske sesjoner, sier Bergersen.

Ifølge pressemeldingen er Russinovich en anerkjent ekspert innen skytjenester,

distribuert databehandling, operativsystemer og cybersikkerhet.

NIC arrangeres i 2022 for tiende gang. Konferansen oppstod på initiativ fra det norske IT selskapet Crayon, som fremdeles er medarrangør og partner. Sentrale temaer under konferansen er skytjenester, infrastruktur og kunnskapsdeling.