Microsoft har satset mye ressurser på sin nettsky-infrastruktur, og skytjenester som Azure utgjør en stadig større andel av selskapets totale omsetning. Nå trappes satsingen opp enda et hakk, med et nytt, viktig oppkjøp.

Microsoft kunngjorde på fredag at de har kjøpt opp et britisk selskap ved navn Lumenisity. Selskapet spesialiserer seg på HCF-teknologi (hollow core fiber), eller hulkjernefiber som det gjerne kalles på norsk, og er blant de ledende aktørene på dette feltet.

Høyere ytelse på mange fronter

– Oppkjøpet vil utvide Microsofts evne til å ytterligere optimalisere den globale nettsky-infrastrukturen og tjene Microsofts nettskykunder som har strenge krav til latens og sikkerhet, skriver Microsoft i pressemeldingen.

HCF er en ennå relativt ny fiberteknologi som i korte trekk innebærer at de optiske signalene sendes gjennom en luftfylt, hul kjerne i stedet for gjennom en fast glassfiberkjerne.

Ifølge Microsoft reiser lys cirka 47 prosent raskere gjennom luft enn fiberglass, som innebærer at teknologien blant annet legger til rette for vesentlig høyere overføringshastigheter. Lumenisity sier på sine hjemmesider at teknologien deres, kalt «Coresmart», også gir opptil 30 prosent reduksjon i latens.

I tillegg kan løsningen åpne for svært lavt signaltap, som betyr at man kan overføre over store avstander uten bruk av signalforsterkere. Andre fordeler er lavere kostnader, større båndbredde og bedre nettverkskvalitet takket være eliminering av såkalte «ikke-lineære» egenskaper i fiberglasset som negativt påvirker lyssignalene.

Kan brukes med eksisterende utstyr

Den forrige generasjonen av hulkjernefiber, som baserer seg på «photonic bandgap fibre»-teknologi (PBGF), krever ifølge Lumenisity komplekse strukturer med fysiske begrensninger. Selskapets egne, proprietære teknologi, kalt «nested anti-resonant nodeless fibre (NANF), skal ha overkommet disse fysiske begrensingene.

Flere tekniske detaljer kan man finne i et eget dokument som kan lastes ned fra denne siden.

Utover disse fordelene er selskapets Coresmart-teknologi designet for å være kompatibel med eksisterende nettverksutstyr, og Lumenisity hevder også at kablene deres er grundig testet i krevende omgivelser. Flere av selskapets kabler er allerede i bruk, noen av dem i mer enn tre år.

Nettskysatsingen blir stadig viktigere for Microsoft. For det seneste kvartalet rapporterte selskapet en omsetning på 25,7 milliarder dollar, en økning på solide 24 prosent sammenlignet med samme periode året før.