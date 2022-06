Microsoft kutter funksjoner fra AI i rettferdighetens navn

Microsoft ber deg søke for å bruke ansiktsgenkjenning, det sammen med en rekke innskrenkinger på funksjonalitet skal gjøre at Azure Face API-en blir mer etisk å bruke. Microsoft skriver en bloggpost at endringene er for å sikre ansvarlig og inkluderende bruke. ZDNet skriver at endringene trådte i kraft 21. juni.

Nye brukere må søke om tilgang

Microsoft skriver i bloggen at de gjør de nye endringene for å understreke sin forpliktelse til etisk bruk av kunstig intelligens. Som en del av Microsofts forpliktelser strammer de nå inne bruken av ansiktsgjenkjenning og krever søknad for at brukere skal få tilgang på ansiktsgjenkjenningsverktøyet Azure Face. De som allerede bruker verktøyet har tilgang i ett år til, men må søke for å få bruke verktøyet videre

Fjerner funksjoner for kjønn og utseende

Det er riktignok ikke kun tilgangskontroll som er blant endringene til Microsoft. Selskapet fjerner også funksjoner fra Azure Face AI for å sørge for at Ai-en ikke driver med diskriminering.

Blant funksjonene som blir borte er gjenkjenning av tegn som sier noe om følelser eller identitet. Den kunstige intelligensen kjenner ikke lengre igjen kjønn, alder, smil, ansiktshår, har og sminke.

Microsoft skriver i bloggen at de har gjort vurderinger sammen med eksterne for å finne styrker å svakheter ved å gjøre endringene. De skriver at det er vage definisjoner på følelser, og at det også har mye sammenheng med kultur, religion og demografi. Dermed vil de kunne sørge for at ingen blir diskriminert som følge av Microsofts AI. Funksjonene vil slutte å fungere 30 juni 2023 for de som var kunder før Microsoft annonserte endringene 21. juni.

Evalueringsverktøy for å finne styrker og svakheter

I tillegg til å begrense funksjonaliteten og tilgangen til AI-en har Microsoft også opprettet verktøy for evaluering som kunder kan bruke. Disse verktøyene lar Microsofts kunder evaluere hvordan modellene fra den kunstige intelligensen fungerer sammenliknet med kundens egen data. I tillegg har Microsoft lagt inn støtte for Fairlearn som er et verktøy med åpen kildekode som skal kunne identifisere urettferdige problemer i teknologien man utvikler der Microsofts kunstige intelligens er i bruk.

Selskapet har også skrevet en lang bloggpost på sin nye ansvarlige standard for kunstig intelligens. Her skriver Microsoft blant annet at rettferdighet, pålitelighet, personvern og inkludering er blant de viktigste punktene de har satt opp når de jobber med kunstig intelligens fremover. Gjennomgående for alt er en gjennomsiktighet på alt de gjør.