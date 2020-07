Microsoft kutter stillinger i MSN og Azure

Microsoft-konsernet opplyste torsdag om at de har trimmet arbeidsstokken på tvers av land og team i forbindelse med at selskapet går inn i et nytt regnskapsår fra 1. juli. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Programvaregiganten har ikke utdypet hvilke roller som elimineres, antallet, eller hvor de er jobber.

Det har foreløpig ikke lyktes Digi.no å få svar fra Microsoft Norge på om ansatte ved det norske Microsoft-kontoret i Bjørvika i Oslo er rammet av kuttene.

Kutt i MSN

Business Insider skriver at det, ifølge en kilde kjent med situasjonen, skal være snakk om under 1000 jobber på tvers av virksomheten. Microsoft hadde 165.000 ansatte globalt ved utgangen av mars. Det betyr at et kutt på inntil 1000 personer påvirker 0,64 prosent av den totale arbeidsstyrken.

Ifølge avisen er det blant annet snakk reduksjon i antall ansatte på nyhetsportalen MSN.com, til fordel for en AI-drevet algoritmisk nyhetsstrøm.

Det gjøres også stillingskutt i skydivisjonen Microsoft Azure, skriver avisen.

Selskapet har tidligere sagt opp flere titalls ansatte som jobber med MSN, ifølge Business Insider. Microsoft har ennå ikke bekreftet eller kommentert kuttene i MSN offentlig.

En Microsoft-talsperson sier at det er vanlig at selskapet vurderer sin virksomhet på nytt når det går inn i et nytt regnskapsår.

Teams og Xbox sikret vekst

I slutten av juni opplyste Microsoft at de ville stenge butikkene og nedskrive eiendeler før skatt på 450 millioner dollar i forbindelse med koronavirusutbruddet.

Selskapets tredje kvartalsresultat viste en 15 prosent økning i inntekter til 35,02 milliarder dollar, mye drevet av sterk etterspørsel etter Teams og Xbox-spilltjenester under koronapandemien.

I 2017 kuttet selskapet tusenvis av jobber, omtrent samtidig som det gjennomgikk en omorganisering som påvirket salgs- og markedsføringsavdelingene.