Microsoft lanserer nye bedriftsapper for AI

Microsoft slapp i går kveld nyheten om en kommende lansering av nye bedriftsapplikasjoner for Dynamics 365 AI, som skal hjelpe bedriftskunder å benytte seg av kunstig intelligens til å forutse og løse utfordringer.

De tre nye applikasjonene benytter seg av kunstig intelligens for å forutse trender og utfordringer, og å kunne anbefale grep bedriften bør ta, innenfor kundeservice, salg og markedsinnsikt.

«Demokratisering» av AI

Microsofts visedirektør for bedriftsapplikasjoner og industri, Alysa Taylor, presenterte de nye produktene på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Produktene er klare for bruk «out of the box», og er en del av det Microsoft omtaler som å «demokratisere» kunstig intelligens — å gjøre det lettere for alle å kunne benytte seg av slike verktøy, uten å trenge maskinlæringsekspertise eller å skrive noe kode.

Applikasjonene er integrert med Office 365 og bygd på Azure, og kan tilpasses bedriftens egne behov gjennom Microsofts Common data service og Power BI.

Salg, kundeservice og markedsinnsikt

Skjermbilde fra applikasjonen for kundeservice. Bilde: Microsoft videostrøm

Den nye applikasjonen for kundeservice, «AI for customer service», kunne forutse og fortelle bedriften hvilke problemstillinger og spørsmål som vil komme oftest fra kundene, hvilke svar og løsninger som har fungert for disse, og gi muligheten til å automatisere svar på disse henvendelsene med en virtuell assistent.

Applikasjonen for salg, «AI for sales», skal ifølge Microsoft hjelpe selgere til å prioritere tiden sin og fokusere på de viktigste avtalene, gi svar på de vanligste spørsmålene om prestasjonen til salgsgrupper, gi detaljerte analyser av salgsprosessen, og hjelpe til med å trene opp selgere på en smartere måte.

Verktøyet for markedsinnsikt skal hjelpe bedriften til å bruke sosiale medier, og styrke markedsføring og markedsundersøkelser. Ifølge Taylor kan applikasjonen bedre kundeforhold ved å gi sosial innsikt og hjelpe bedriften til å reagere raskere på trender.