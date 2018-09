Microsoft løfter sikkerheten i nettskyen og kvitter seg med passord

Microsoft startet på mandag sin store Ignite-konferanse i byen Orlando i Florida, og der bød selskapet på en god del nyheter innen både kunstig intelligens, nettskyen og sikkerhet.

I sistnevnte kategori kunne Microsoft blant annet avsløre at de nå vil gjøre kunder enda mindre avhengig av de evinnelige passordene. Det skal de gjøre via en oppdatering av Microsoft Authenticator-tjenesten.

Passordfri pålogging

Den nye oppdateringen gjør det mulig å logge inn i apper som er tilknyttet Azure Active Directory (Azure AD) uten å bruke passord. Flere tusen apper blir omfattet av dette.

Azure AD er for ordens skyld en tjeneste som er innebygget i blant annet Office 365 og sentraliserer identitets- og tilgangsadministrasjon for apper som ligger i skyen eller lokalt, for å legge til rette for administrasjon på tvers av apper, enheter og infrastruktur.

Via Authenticator-appen vil Azure AD-tilknyttede apper nå erstatte passordene med det Microsoft kaller en mer sikker multifaktor-innlogging som kombinerer bruk av mobilen og fingeravtrykkleseren, ansiktet eller PIN-kode.

Ifølge Microsoft vil den nye løsningen redusere sjansen for kompromittering med 99,9 prosent, i tillegg til å gjøre innloggingen enklere. Hvordan man bruker Authenticator-appen, finner du mer informasjon om på Microsofts støttesider.

Bedre nettsky-sikkerhet

Av andre sikkerhetsnyheter kunngjorde selskapet også Microsoft Secure Score, som er en videreutvikling av Office 365 Secure Score.

Dette er et dynamisk verktøy som brukes til å kontinuerlig overvåke brukermiljøet for sikkerhetsbrudd, og gir anbefalinger og tilbakemeldinger om forebyggende tiltak. Nye Microsoft Secure Score omfatter fra nå av hele Microsoft 365-infrastrukturen.

Den tredje, store sikkerhetsnyheten heter Microsoft Threat Protection. Dette er en ny ende-til-ende-løsning som er laget for å oppdage trusler på nettet og som forener beskyttelse mot slike trusler på tvers av både e-poster, PC-er, dokumenter og infrastruktur i Microsoft 365-plattformen.

Flere detaljer om alle Ignite 2018-nyhetene finner du i dette dokumentet hos Microsoft.

