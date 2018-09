Microsoft lytter til bedriftene: Nye versjoner av Windows 10 Enterprise vil nå bli støttet mye lenger

På bloggen sin har Microsoft nå kunngjort nye endringer i oppdateringstempoet og støtteperiodene til bedriftsversjonene av Windows 10.

Hittil har det vært slik at Microsoft slipper nye versjoner av Windows 10 Enterprise og Education i september og mars hvert år og støttet begge versjonene i 18 måneder.

Med de nye endringene vil versjonene som slippes i september i fremtiden støttes med nye funksjoner i 30 måneder fra lanseringsdatoen.

Basert på tilbakemeldinger

Meningen med dette er å gi kunder mer tid til å planlegge, teste og rulle ut de nye versjonene. Microsoft har mottatt mange tilbakemeldinger fra bedriftskunder om at det er behov for mer tid og fleksibilitet på dette området, noe selskapet altså nå imøtekommer.

De nye versjonene som slippes i mars vil imidlertid fortsette å bli støttet i 18 måneder, for å også imøtekomme dem som ønsker å oppdatere to ganger i året.

Microsoft kan opplyse at Windows 10 Home, Windows 10 Pr og Office 365 ProPlus vil fortsette å bli støttet i 18 måneder, som gjelder både september- og mars-oppdateringene. Her vil altså ingenting endre seg.

Analytics-nyheter

I samme slengen kunngjør Microsoft også et par andre nyheter. Selskapet utvider Windows Analytics til noe de kaller Desktop Analytics, som er en ny skybasert tjeneste beregnet på å lage et inventar for apper som kjøres i bedriften eller organisasjonen, samt avgjøre kompatibilitet med nye versjoner av Windows 10 og Office 365 ProPlus.

I sistnevnte øyemed slipper Microsoft også en tjeneste kalt Desktop App Assure, som skal identifisere kompatibilitetsproblemer. Denne vil komme gratis til kunder av Windows 10 Enterprise og Windows 10 Education.

Les også: Det tok bare to dager før det kom skadevare som utnytter nylig avslørt Windows-sårbarhet »