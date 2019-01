Microsoft må betale finne 1100 euro fordi Windows 10 tvangsinstallerte seg på pc-en hans

Etter at Windows 10 ble lansert i juni 2015, brukte Microsoft mange knep for å få flest mulig til å oppgradere fra deres eldre Windows-versjon. Mange følte seg lurt da de plutselig oppdaget at Windows 10 var i ferd med å bli installert, uten at de hadde gitt noe tydelig samtykke til dette.

For enkelte fikk denne tvangsoppgraderingen store konsekvenser, og i ettertid har Microsoft innrømmet at selskapet gikk for langt.

I ettertid var det sikkert en del som rullet tilbake til den gamle Windows-versjonen igjen, men de fleste har nok avfunnet seg med at Windows 10 har kommet for å bli.

Men det er også dem som har gått noen skritt lenger.

Dette gjelder i alle fall en finsk mann som i mars 2016 opplevde at Windows 10 ble installert på pc-en hans, uten at han hadde godkjent dette. Etter installasjonen skal den to år gamle datamaskinen ha vist en feilmelding som informerte om at pc-en måtte repareres.

Krevde 3000 euro

Finske YLE, som omtaler saken, har ikke navngitt mannen, men forteller at vedkommende skal ha tatt kontakt med brukerstøtteavdelingen til Microsoft 15 ganger uten å få løst problemet.

Et program mannen brukte for å få tilgang til et kamera som overvåket en ekstern eiendom han hadde, sluttet dessuten å virke da Windows 8 ble til Windows 10 på pc-en hans.

Resultatet ble at mannen krevde en erstatning på 3000 euro for komponenten og tiden han hadde brukt i forsøket på å løse problemet. Han skal også ha krevd erstatning for overvåkningskameraene med mindre Microsoft fikk disse til å fungere i Windows 10.

Saken skal nå ha blitt behandlet av det finske forbrukerklageutvalget.

Ikke tillatt

Ifølge YLE skal ikke Microsoft ha avvist at det nye operativsystemet kan ha blitt lastet ned og installert uten samtykke. Ifølge utvalget er det klart at Microsoft i henhold til finsk forbrukerlovgivning ikke har noen kontraktsmessig rett til å gjennomføre en slik installasjon uten tillatelse.

Utvalget skal også ha påpekt at tjenesten fra Microsoft ikke ble utført på en måte som var profesjonell, varsom og i forbrukerens interesse. Konklusjonen er dermed at Microsoft er ansvarlige for skaden som feilen medførte.

Deler av kravet avvist

Microsoft skal ha ansett erstatningskravet fra mannen som urimelig, ikke minst fordi det skal ha tilsvart en pris på 2300 euro per arbeidstime.

Ifølge YLE mente utvalget at mannen ikke i tilstrekkelig grad dokumenterte kravet om så høy timekostnad. Heller ikke kravet om erstatning av kameraene ble innvilget.

Microsoft må likevel betale mannen 1100 euro, noe som skal dekke den nevnte reservedelen og ulike tjenestekostnader, samt reiseutgifter.

Les også: Fikk ødelagt eksamen etter Windows 10-oppdatering