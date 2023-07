Microsoft med knallresultat – vil bli ledende på kunstig intelligens

IT-giganten hadde en omsetning på 56,2 milliarder dollar for perioden april til juni og satt igjen med over en tredel av dette i profitt. Det gir en avkastning på 2,69 dollar per aksje, noe høyere enn analytikernes forventninger.

Microsofts administrerende direktør Satya Nadella sier kunstig intelligens (KI) blir en av deres hovedsatsinger framover.

– Organisasjoner spør ikke bare hvordan, men også hvor fort de kan komme i gang. De vil bruke den neste generasjonen KI-teknologi til å håndtere de største mulighetene og utfordringene de møter, på en trygg og ansvarlig måte, sier han i en uttalelse.

Konsernet har blant annet investert stort i selskapet OpenAI, som står bak den populære tjenesten ChatGPT. Dette begynner allerede å gi gode inntekter. De har blant annet integrert teknologien i søketjenesten Bing og jobber med flere andre KI-produkter for næringsaktører.

Selv om milliardoverskuddene ruller inn, har Microsoft også sagt opp hundrevis av ansatte de siste månedene. Dalende PC-salg globalt er noe av forklaringen. I starten av året gikk de til oppsigelse av hele 10.000 ansatte, nær 5 prosent av den totale staben i konsernet.