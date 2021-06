Microsoft med nye hint om Windows 11

Microsoft fortsetter å lade opp til Windows-arrangementet 24. juni på en nokså leken måte. Stadig mer tyder på at det dreier seg om Windows 11, skal vi tro tolkningene av de små hintene som Microsoft tilsynelatende har plassert her og der.

Riktignok minner tolkningene om ting man kan oppleve at ihuga konspirasjonsteoretikere lirer av seg, men her peker i det minste de skjulte hintene i samme retning, og vi får fasiten om under to uker.

Var det et uhell?

Microsoft omtalte neste Windows på supportside

Fram med vinkelmåleren

Digi.no har allerede omtalt illustrasjonen som vises i invitasjonen til arrangementet. I denne kan det se ut som at lysstripene fra vinduet danner et 11-tall på gulvet. Et annet hint er at arrangementet braker løs klokken 11 Eastern Time.

Begge disse er relativt enkle detaljer å få med seg.

Ikke fullt så lett å oppdage er det hintet som angivelig ligger i skyggen som vises på utsiden av vinduet i illustrasjonen. Skyggen har nemlig en vinkel på 11 grader i forhold til den nedre vinduskarmen.

Nok et potensielt hint fra Microsoft om at det er Windows 11 som annonseres 24. juni 2021. Transportøren er ikke en del av det opprinnelige bildet. Illustrasjon: Microsoft. Montasje: Digi.no

Hvem som først oppdaget vinkelhintet, er uklart, men det kinesiske nettstedet IT Home skrev 6. juni at dette var blitt oppdaget av en leser.

En reprise av oppstartslyder

Torsdag kom Microsoft med en underlig video på Youtube. Videoen inneholder oppstartslydene til tre tidligere Windows-versjoner – 95, XP og 7. Det spesielle er at de spilles med svært redusert hastighet, slik at avspillingstiden er forlenget med 4000 prosent – en «Slo-fi Remix» – noe som omtales som en hastighet passende for meditasjon.

Videoen var i nøyaktig 11 minutter. Det er nok ikke tilfeldig.