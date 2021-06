Microsoft omtalte neste Windows på supportside

På ettermiddagen den 24. juni skal Microsoft komme med en av de største Windows-relaterte nyhetene på lang tid. Tolkning av illustrasjonen på siden hvor selskapet informerer om arrangementet har fått mange til å tro at det dreier seg om lanseringen av Windows 11. For skyggene av de horisontale vindussprossene mangler, slik at lyset danner noe som kan tolkes som et 11-tall på gulvet.

Dette kommer tydeligere fram i en animasjon som Panos Panay, en produktsjef i Microsoft, har postet på Twitter (se også nedenfor).

Det har lenge gått rykter om at Microsoft planlegger relativt store endringer i det grafiske brukergrensesnittet til Windows. En jobbannonse som selskapet la ut i fjor høst, har utgjort noe av grunnlaget for dette. I den opprinnelige versjonen av annonsen står det at utviklerjobben som lyses ut skal bidra til «en dramatisk, visuell foryngelse av Windows-opplevelsene for å signalisere til våre kunder at Windows er TILBAKE og sørge for at Windows anses som den brukere bruker-OS-opplevelsen for kunder».

Ordlyden i annonsen ble tonet noe ned i ettertid.

Windows Sun Valley

Som Digi.no tidligere har omtalt, har Microsoft internt brukt kodenavnet «Sun Valley» om en større fornyelse av det grafiske brukergrensesnittet i Windows 10. Men nå er det ting som tyder på at «Sun Valley» er mer enn bare en designendring.

Microsofts supportsider vedlikeholdes åpent på Github. Dermed er det lite som kan holdes hemmelig der. Nylig oppdaget nettstedet Windows Latest en endring i kildekode til en slik side hvor det i beskrivelsen heter:

Learn about managing applications in Windows 10 and Windows Sun Valley.

Kort tid senere ble teksten endret, noe som har ført til spekulasjoner om at den ble lagt ut ved et uhell. Den opprinnelige teksten kan uansett fortsatt sees dersom man sammenligner versjoner av kildekoden.

En slik tekst er selvfølgelig et veldig tynt grunnlag for å konkludere med noe som helst, men den kan likevel tolkes til at Microsoft her likestiller Windows 10 og Windows Sun Valley.

Den siste versjonen av Windows?

I så fall er Windows Sun Valley det foreløpige navnet på en helt ny versjon av Windows. Ifølge Bleeping Computer er dette den første offentlige referansen til navnet Windows Sun Valley. Nettstedet drøfter også muligheten for at Windows Sun Valley faktisk er navnet på neste generasjon av Windows, noe som vil innebære at Microsoft igjen vil gå vekk fra versjonsnumre i navnet og i stedet ta i bruk stedsnavn – tilsvarende det Apple har gjort de siste årene med MacOS. Sun Valley er et relativt kjent skisted i delstaten Idaho.

Uansett om neste versjon av Windows blir hetende Windows 11 eller noe helt annet, kan man på nytt diskutere troverdigheten i påstanden som Jerry Nixon, en utviklerevangelist i Microsoft, kom med under et foredrag i 2005. Han hevdet nemlig at Windows 10 er den siste («last») versjonen av Windows.