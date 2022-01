Microsoft mener de har oppskriften for bedre balanse mellom jobb og fritid

Endeløse Zoom-møter, utallige chatmeldinger til alle døgnets tider og utflytende arbeidsdager har opphavet til et nytt begrep som har oppstått i kjølvannet av pandemien. Fenomenet «digital utmattelse» er et tema som ikke bare opptar arbeidslivsforskere verden over, men også bedrifter som er avhengig av at ansatte jobber mest mulig effektivt hjemmefra.