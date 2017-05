Microsoft og Google har nesten doblet nettskyomsetningen

Både Google-eier Alphabet, Amazon, og Microsoft kom i går med kvartalstall for første kvartal i kalenderåret 2017. Alle melder om økt omsetning og resultat. Rapportene er tilgjengelige her, her og her.

Noe av det som er mest interessant i disse rapportene, er hvordan salget av nettskytjenester går. Men det kommer kanskje ikke som noen stor overraskelse at veksten på ingen måte har stoppet opp.

Solid fra Amazon, Microsoft stormer fram

Amazon med selskapets AWS (Amazon Web Services) er den klare markedslederen. Selskapets omsetning av nettskytjenester økte fra 2,566 milliarder dollar i første kvartal i kalenderåret 2016 til 3,661 milliarder dollar i forrige kvartal, en vekst mer enn én milliard dollar, eller omtrent 42 prosent.

I prosent vokster likevel Microsoft langt raskere. Selskapet opplyser at omsetningen av Azure-tjenestene har vokst med 93 prosent det siste året. Men selskapet har ikke oppgitt hvor mye dette utgjør i rene penger.

I stedet har selskapet oppgitt at hele forretningsområdet Intelligent Cloud, som også omfatter selskapets serverprodukter, Visual Studio og konsulenttjenester, økte omsetningen med 12 prosent, fra 6,096 milliarder dollar til 6,763 milliarder dollar.

Men hvor mye av dette Azure står for, er ikke oppgitt.

Uklart fra Google

Alphabet har ikke oppgitt konkrete tall om hvor godt nettskytjenestene går, men har en egen post i kvartalstallene som helter «Google other revenues», noe som i praksis omfatter det meste av inntektene til selskapet som ikke dreier seg om annonser.

Omsetningen her økte fra 2,072 milliarder dollar til 3,095 milliarder dollar det siste året, en vekst på drøyt 50 prosent. Men disse tallene inkluderer også blant annet maskinvaresalg og omsetningen i Google Play.

Større enn nesten alle til sammen

Analyseselskapet Synergy Research Group følger med på dette kappløpet. Selskapet konkluderte i går med at Amazons vekst i nettskyen neppe blir begrenset særlig av konkurrentene som kommer halsende bak, til tross for at flere av de større konkurrentene til Amazon i nettskyen – Microsoft, Google, IBM, Alibaba og Oracle – oppnådde høyere vekstrater enn Amazon i forrige kvartal.

Diagrammet viser den årlige vekstraten og de globale markedsandelene til de største nettskyleverandørene. Foto: Synergy Research Group

Ifølge Synergy oppnådde også Google og Alibaba, i tillegg til Microsoft, en årlig vekstrate på mer enn 80 prosent. Analyseselskapet mener at Googles vekst faktisk var enda høyere enn Microsoft, målt i prosent.

Det er likevel slik, ifølge Synergy, at Amazons omsetning i nettskyen er større enn den samlede nettskyomsetningen til de fem største konkurrentene. I tillegg til den nevnte, inkluderer også Salesforce.

Ulike styrker

Selv om alle leverer nettskytjenester eller -produkter, så er det ikke slik at alle har sine styrker i det samme segmentet av nettskymarkedet.

– Mens Amazon, Google og Microsoft er de ledende leverandørene av offentlige, nettskybaserte infrastruktur- og plattformtjenester (IaaS og PaaS), fortsetter IBM å lede innen «hosted private cloud», hvor også blant annet Rackspace og enkelte tradisjonelle IT-leverandører har en mer fremtredende posisjon enn de har innen offentlig nettsky, skriver Synergy i en pressemelding.

– Bak disse markedslederne, består nettskymarkedet av en lang rekke små til middels store leverandører eller selskaper som bare en mindre posisjon i markedet, typisk basert på enten et spesifikt land eller fokusert applikasjonsområde. Der er anstendige vekstmuligheter for noen av disse mindre aktørene, men det er usannsynlig at de få stor innvirkning når det gjelder generelle, globale markedsandeler, sier John Dinsdale, sjefanalytiker og forskningsdirektør hos Synergy, i pressemeldingen.

