Microsoft og Oracle i felles front mot AWS

De er verdens største og nest største programvareselskaper, men skytjenester har for lengst gjort lisensmodellen passé.

Derfor gir det mening at to konkurrenter og på enkelte områder erkerivaler, Microsoft og Oracle, innleder et formelt samarbeid om nettsky, som ble kunngjort i går.

Interoperabilitet er stikkordet. Nyheten kommer med lovnader om mer fleksibilitet og valgmuligheter for felles kunder.

Alliansen er et klart stikk mot markedsleder Amazon Web Services (AWS), som har inntatt en suveren posisjon og vokser i en takt som nær trumfer Microsofts og Googles samlede vekst.

– Det er ingen hemmelighet at Oracle ser på AWS som en betydelig konkurrent i databasemarkedet, sier Gartner-analytiker Ed Anderson til Reuters.

Fysisk tilkobling

Sømløs migrering og tilknytning på tvers av Microsoft Azure og Oracle Cloud, slik at de respektive skytjenestene og selskapets applikasjoner snakker sammen, er det som loves.

Datasentrene deres skal også knyttes fysisk til hverandre med høykapasitets fiber. Først ut er regionene Ashburn i Nord-Amerika og Azure US East, altså østkysten av USA, med utvidelse til «andre regioner» senere.

Det er foreløpig uvisst om kundene må betale for å flytte store datamengder på tvers av selskapenes datasentre, påpeker Gartner-analytikeren overfor Reuters.

Hvorvidt det skal etableres direkte fiberforbindelse også mellom Microsofts kommende datasenterregioner i Norge og Sverige mot Oracle Cloud, er heller ikke kjent.

AD og single sign-on

Enhetlig brukeradgang i form av «single sign-on» pålogging for skyplattformene inngår. Kundene skal med andre ord kunne logge seg inn på tilbydernes respektive tjenester med samme konto. En tidlig forhåndsversjon er allerede tilgjengelig. Dette skal åpne for automatisert forsyning og ressurshåndtering på tvers.

Oracle-applikasjoner kan også settes opp med katalogtjenesten Azure Active Directory for styring av brukerkontoer og rettigheter.

– Med denne alliansen kan våre felles kunder migrere hele sin eksisterende portefølje av applikasjoner til nettskyen, uten noen arkitekturendringer, slik at de kan bevare de store investeringene de allerede har gjort, hevder Oracles direktør for skyinfrastruktur Don Johnson i en uttalelse.