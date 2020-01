Microsoft-presidenten om å nå hårete klimamål: – Krever teknologi som ikke finnes ennå

I forrige uke meldte Microsoft at de innen 2030 planlegger å bli karbonnegative – ved å fjerne mer karbon enn de slipper ut.

I tillegg skal selskapet innen 2050 fjerne like mye CO 2 som selskapet har sluppet ut siden grunnleggelsen i 1975, både direkte og indirekte gjennom strømforbruket sitt.

I et intervju med BBC innrømmer Microsofts president Brad Smith at planen er «en månelanding» — en veldig stor idé uten noe garantert resultat eller lønnsomhet for selskapet.

Spiller ballen videre

Ifølge presidenten eksisterer heller ikke alle de nødvendige virkemidlene for å oppnå målene ennå.

For å nå målene skal Microsoft blant annet investere en milliard dollar i fond som investerer i karbonnegative teknologier, blant annet CO 2 -fangst fra luften, i tillegg til CO 2 -fangst og lagring.

– Til syvende og sist trenger vi bedre teknologi, sier Smith.

Microsoft skal også plante trær, utvide sin interne karbonavgift og stille klimakrav i sine anbud, opplyser selskapet i et blogginnlegg.

Smith sier til BBC at han forventer støtte fra den brede teknologisektoren, fordi «det er en sektor som gjør det bra og har råd til å gjøre disse investeringene».

Foreløpig har ingen andre tech-giganter, som Facebook, Google og Amazon, annonsert noe samarbeid med Microsoft om å nå de hårete klimamålene, ei heller noen egne karbonnegative ambisjoner.

I september i fjor annonserte imidlertid Jeff Bezos at Amazon skal være karbonnøytralt innen 2040.

Tror på konkurranse og miljøbevissthet som markedsdriver

Smith inviterer konkurrentene til å ta i bruk Microsofts verktøy for karbonovervåking.

– Konkurranse kan gjøre hver enkelt av oss bedre. Hvis vi gjør hverandre bedre, vil verden bli bedre, og vi bør applaudere hverandre når vi tar disse nye stegene, sier han til BBC.

Han tror miljøbevissthet, spesielt blant de under 30 år, vil vise seg å være en stor driver for markedsendring.

– Jeg syns det er interessant å tenke på en fremtid der det å forstå hvor mye karbon som kreves for å lage de produktene vi kjøper, er det samme som å sjekke hvor mange kalorier matvarene i butikken inneholder, sier han.

Microsoft har imidlertid ikke opplyst om at de vil nedskalere samarbeid med de store energiselskapene. Derimot sier Microsoft-presidenten til BBC at de kommer til å trenge mer kraft og ikke mindre i de kommende tiårene.

Grønne og mindre grønne virksomheter

I november i fjor åpnet Microsoft to datasenterregioner i Norge, som det første av de nordiske landene. En av begrunnelsene for valget var grønn kraft og kaldt klima, som krever mindre energiforbruk til kjøling i datasentre.

Microsoft er nå også i gang med å bygge to datasenteranlegg i Sverige. Da disse planene ble lansert i mai i fjor, opplyste Microsoft at de ville bygge «noen av sine mest avanserte og bærekraftige datasentre til dags dato» basert på kraft fra 100 prosent fornybare energikilder og nullavfallsprosjekter.

Elizabeth Jardim, en klimaaktivist fra Greenpeace, mener det er mye å feire i Microsofts kunngjøring, men problematiserer likevel deler av teknologigigantens virksomhet.

– Microsofts ekspanderende arbeid for å hjelpe fossilindustrien med å bore mer olje og gass med maskinlæring og andre AI-teknologier forblir uadressert, sier hun til BBC.