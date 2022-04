Microsoft: Russland har utført 37 dataangrep i Ukraina siden krigen startet

Hackere på oppdrag fra russiske myndigheter har utført totalt 37 ødeleggende dataangrep inne i Ukraina mellom 23. februar og 8. april, ifølge Microsoft.

De rapporterte dataangrepene tyder på at hacking har spilt en større rolle i konflikten i Ukraina enn det som har vært offentlig kjent, skriver Sky News. Microsoft sier i en rapport at digitale angrep kan ha lagt grunnlaget for forskjellige militære operasjoner i det krigsherjede Ukraina.

I en rapport onsdag sier selskapet at nettangrepene har ødelagt data hos titalls organisasjoner i Ukraina og skapt et informasjonskaos. Nesten halvparten av angrepene var rettet mot infrastruktur, ofte i kombinasjonene med bombing og rakettangrep, ifølge rapporten.

– Russiske generaler og spioner har forsøkt å gjøre dataangrep til en del av sin krigføring mens de har slitt på slagmarken, sier professor Thomas Rid ved Johns Hopkins-universitetet om funnene.

Startet i 2021

Microsoft mener grupper som står i ledtog med russerne «posisjonerte seg i forkant av konflikten så tidlig som mars 2021». Dette skal blant annet ha skjedd ved å hacke nettverk og skaffe seg et fotfeste. Det kunne i sin tur brukes senere til å innhente «strategisk etterretning og informasjon fra slagmarken eller tilrettelegge for (...) angrep».

Rapporten sier grupper med kjente eller mistenkte forbindelser til Russlands militære etterretning GRU har brukt skadelig programvare til å slette opplysninger «to til tre ganger i uken». Minst åtte ulike virusprogrammer er brukt i «nesten 40 separate angrep gom har slettet filer i hundrevis av systemer i titalls organisasjoner».

Mindre enn ventet

Microsoft nevner ingen konkrete mål, men det er kjent at teleselskaper og lokale, regionale og nasjonale myndigheter har vært utsatt

Samtidig sier IT-selskapet at den russiske nettaktiviteten har vært mindre forstyrrende enn mange ventet før invasjonen 24. februar.

Et tidlig dataangrep, som også berørte europeiske bredbandkunder, slo ut satellittjenester bruk av militæret, politiet og andre institusjoner i Ukraina. Men ukrainerne har også tatt noen stikk, med hjelp fra eksterne nettsikkerhetsfirmaer.