Microsoft setter opp prisene

Varslede prisøkninger levner ingen tvil om at Microsoft vil at flere skal abonnere på skytjenester fremfor å kjøpe programvare på gamlemåten.

Det er for øvrig i tråd med den uttalte strategien om at nettskyen kommer først.

Office og en rekke serverprodukter for lokal installasjon blir 10 prosent dyrere fra 1. oktober. Dette inkluderer blant annet Windows Server, Exchange, Sharepoint Server og Project Server.

Det er verdt å nevne at det er første gang siden 2010 at Microsoft velger å sette opp prisene på kontorpakken Office, som i løpet av året utkommer i en ny Office 2019-versjon.

Prisene vil stige tilsvarende for brukslisenser eller det Microsoft kaller enterprise CAL (client access licencing) og core CAL, ifølge kunngjøringen.

Slike pakker med brukslisenser ventes å stige med mellom 10 og 30 prosent, hvis vi skal tro Computer Sweden som siterer analytikeren Wes Miller i selskapet Directions on Microsoft.

Det blir også varslet flere endringer i volumlisensiering for enterprise-kunder og myndigheter.

Mest berørt blir kunder som ennå ikke har gått over til lisenser per bruker, og fremdeles kjøper lisenser per enhet, skriver nettstedet CIO Dive.

– Dette er dårlig nytt for enterprise-kundene, og særlig de med en brukerbase som teller færre enn 2500. Slike kunder må nå kjøpe lisens for hele virksomheten for å oppnå rabatt, sier direktør Louis Pellegrino i rådgivningsselskapet Information Services Group (ISG) til nettstedet.