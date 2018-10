Microsoft-sjefen tjente enorme mengder penger etter rekordår

Microsofts toppsjef Satya Nadella ledet IT-giganten til et rekordår. Det blir han også klekkelig belønnet godt for. Microsoft-toppen skal ha fått 214 millioner kroner for regnskapsåret 2018. Det skriver Geekwire.

Dette skjer etter et år der IT-giganten har omsatt for 904 milliarder kroner. Ifølge teknologinettstedet er dette et rekordresultat for det amerikanske selskapet.

Skysatsing trykker penger

Nadella har jobbet godt med kommersialiseringen av skysatsingen til selskapet de siste årene.

– Våre tidlige investeringer i den intelligente skyen og Intelligent Edge betaler seg. Vi vil fortsette å ekspandere vår rekkevidde i store og voksende markeder med differensiert innovasjon, sa Nadella i en pressemelding da regnskapstallene ble publisert i juni.

Totalt har Microsoft omsatt for 190 milliarder kroner i dette segmentet i 2018. Ifølge regnskapene er medianlønnen i selskapet på 1,4 millioner kroner.

Økte innteker med 89 prosent

Som digi.no skrev i sommer hadde inntektene fra Azure økt med 89 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, og hadde dermed nesten doblet seg – igjen.

På årsbasis økte Microsofts inntekter 14 prosent. Driftsresultatet gikk opp med 21 prosent til 290 milliarder kroner, og selskapet satt igjen med et overskudd etter skatt på 140 milliarder kroner for regnskapsåret 2018.

Nadella tok over sjefsstolen i Microsoft i 2014. Da hadde han allerede jobbet i selskapet siden 1992.

Tok over etter Steve Ballmer

51-åringen ble tidlig utpekt som en kandidat til å ta over toppjobben. Inderen er den tredje i rekken som styrer selskapet etter Steve Ballmer (sjef fra 2000) og Bill Gates som var sjef i selskapet fra oppstarten i 1975.

Nadella er født og oppvokst i Hyderabad i India og har en har en bachelorgrad i elektronikk fra Universitetet i Mangalore.

Senere flyttet han til USA og tok mastergrad i datateknikk ved Wisconsin-universitetet. Deretter begynte han å jobbe som teknolog hos Sun Microsystems, før han bevegde seg videre til Microsoft.

I begynnelsen av karrieren i IT-giganten jobbet han med utviklingen av Windows NT – parallelt med dette arbeidet tok han en mastergrad i økonomi ved Universitetet i Chicago.