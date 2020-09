Microsoft skal ikke stenge døra helt for Flash Player

Selv om det er knapt er noe relevant innhold igjen på weben som krever Adobe Flash Player, så er denne nettleserpluginen en integrert del av Windows 10 og blir jevnlig oppdatert gjennom Windows Update. Men snart skal det skje noen vesentlige endringer på dette området.

I løpet av perioden desember 2020 til januar 2021 skal Microsoft stenge det meste som minner om offisiell støtte for Flash Player. Blant annet skal all støtte for Flash Player fjernes fra de moderne delene av Edge. Dette styres av Chromium-prosjektet, som Edge nå er basert på. Fra og med versjon 88, som skal komme i januar, er det slutt.

Dette henger sammen med at Adobe ikke kommer til å utgi oppdateringer til Flash Player etter desember 2020. Var pluginen usikker å bruke tidligere, så vil den i alle fall bli det etter nyttår. Ingen nyoppdagede sårbarheter vil bli fjernet fra den etter dette.

Ikke siste spiker i kisten

Dermed skulle en tro at den aller siste spikeren i kisten til Flash har blitt funnet fram, men det er likevel ikke tilfellet.

For det første skal Microsoft vente helt til neste sommer med å fjerne Flash Player-relaterte programmeringsgrensesnitt, gruppepolicyer og brukergrensesnitt fra Internet Explorer 11 og legacy-utgaven av Edge.

For det andre kommer ikke Microsoft til å fjerne muligheten for å bruke Flash Player i Internet Explorer og IE Mode i Edge, som er basert på Internet Explorer-installasjonen. I stedet vil Flash Player få status som enhver annen plugin fra en tredjepartsleverandør, som heller ikke støttes av Microsoft, men som fortsatt kan brukes i IE.

Løsning for etternølere

Årsaken til at Microsoft ikke stenger døra helt, er at selskapet kjenner til at det finnes virksomheter som IT-systemer som fortsatt stadig avhenger av Flash Player. For å fortsette å bruke Flash Player, må disse virksomhetene etter alt å dømme få støtte fra det Samsung-eide selskapet Harman, som Adobe samarbeider med.

Nøyaktig hva Harman kommer til å tilby av Flash-relatert støtte og tjenester, er ennå ikke klart, men ifølge Adobe vil Harman trolig kunne tilby spesiallagde og nedlastbare applikasjoner som kan laste spesifikt Flash-innhold, tilby oppdaterte utgaver av Flash Player som kan brukes av kompatible nettlesere i interne omgivelser, samt bistå med å overføre Flash-innhold til alternative teknologier.

Det er ingen grunn til å tro at noe av dette vil være gratis.

Kan snart slettet fra Windows

Microsoft opplyser for øvrig at selskapet allerede i høst vil komme med et verktøy som kan fjerne Adobe Flash Player fra nyere Windows-versjoner. I første omgang vil det bare være tilgjengelig i Microsoft Update Catalog. Tidlig i 2021 vil det bli tilbudt som en valgfri oppdatering gjennom Windows Update og WSUS. Noe måneder senere vil den gjøres om til en anbefalt oppdatering.

Når denne har blitt installert, vil ikke Flash Player kunne gjenopprettes på systemet.