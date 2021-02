Nå tar Microsoft livet av gamle Edge – byttes ut med Chromium-versjonen på alle PC-er

Etter en lengre utfasingsperiode for Internett Explorer har Microsoft også startet prosessen med å pensjonere den gamle versjonen av oppfølgeren Edge, kalt Edge Legacy for enkelhets skyld. Nå melder Microsoft om et nytt stort skritt i den forbindelse.

På sin offisielle blogg kunngjør selskapet at Edge Legacy snart vil bli byttet ut med den nye Chromium-versjonen av nettleseren.

Fjerner den gamle versjonen

Dette vil skje ved at det kommer en oppdatering den 13. april som automatisk vil fjerne den gamle Edge-versjonen fra maskinen og installere den nye utgaven. Oppdateringen kommer som en del av den månedlige sikkerhetsoppdateringen.

Dersom man allerede har nye Edge installert, noe mange har, vil oppdateringen ikke installere nettleseren på nytt, men kun fjerne den gamle utgaven. Dette innebærer altså også at det ikke er mulig å kjøre begge utgavene samtidig.

Allerede den 9. mars vil gamle Edge imidlertid ikke lenger motta sikkerhetsoppdateringer, noe Microsoft kunngjorde allerede i august i fjor. Microsoft anbefaler dermed å oppdatere til den nye nettleseren før denne datoen, om man ikke allerede har gjort det.

Microsoft har for øvrig satt sammen retningslinjer spesifikt for utrulling av nye Edge hos bedrifter. Disse kan du finne på denne siden. Nedlastingssiden for Edge for bedrifter finner man for øvrig her.

Microsoft 365 mister Internet Explorer-støtte

Microsoft benyttet også anledningen til å minne om en ny spiker i kisten til gamle Internet Explorer 11. Fra den 17. august i år vil nemlig samtlige av Microsoft 365-applikasjonene ikke lenger ha støtte for Internet Explorer 11, noe digi.no rapporterte allerede i august i fjor.

Som selskapet peker på har støtten for nettleseren allerede forsvunnet i Microsoft Teams-webappen, noe som skjedde den 30. november.

Når støtten forsvinner vil brukere ha en dårligere opplevelse når man bruker Microsoft 365-appene i form av at nye funksjoner ikke vil være tilgjengelige og at noen funksjoner vil slutte å fungere når man benytter Internet Explorer 11.

Microsoft understreker imidlertid at Internet Explorer 11 ikke vil forsvinne, og at de har som intensjon å respektere de store investeringene som bedrifter har gjort i apper og tjenester til nettleseren. Selskapet peker på at oppdateringer vil fortsette å følge samme livssyklus som operativsystemet det er installert på.

Ifølge statistikken hos nettstedet Statcounter har Internet Explorer fremdeles en markedsandel på 0,80 prosent på verdensbasis. Edge Legacy ligger på 0,32 prosent med en synkende trend, mens den nye Edge-versjonen hadde en markedsandel på 3,23 prosent per januar i år med en jevn stigning det siste året.