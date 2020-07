Microsoft skal være i gang med å utvikle «desktop as a service»

Microsoft er i gang med å utvikle en skytjeneste som har fått arbeidstittelen «Cloud PC». Ifølge den amerikanske teknologiavisen Zdnet kan «desktop as a service» være klar allerede neste år.

Tjenesten vil gi brukere tilgang til å kjøre Windows, Office og annen programvare direkte i IT-gigantens nettsky, Azure.

Rykter svirret i 2014

Allerede i 2014 søkte Microsoft etter utviklere som kunne være med å bygge Windows 365 som en betalingstjeneste, men den gang påstod selskapet at de ikke hadde noen planer om en slik skytjeneste.

Microsoft tilbyr allerede i dag drift og vedlikehold av maskinparker gjennom tjenesten «Microsoft manged desktop». Ifølge Zdnet vil «desktop as a service» være myntet på store selskaper som ønsker å basere maskinparken på tynnklienter.

I forrige uke kom nyheten om at Microsoft var i gang med å kutte rundt 1000 stillinger på tvers av land i forbindelse med at de gikk inn i et nytt regnskapsår fra 1. juli.

Økte inntektene med 15 prosent

Business Insider skrev da at det var snakk om under 1000 jobber på tvers av virksomheten.

Microsoft hadde 165.000 ansatte globalt ved utgangen av mars. Det betyr at et kutt på inntil 1000 personer påvirker 0,64 prosent av den totale arbeidsstyrken.

Selskapet kuttet stillinger i skydivisjonen Microsoft Azure og i MSN, skriver avisen.

Selskapets tredje kvartalsresultat viste 15 prosent økning i inntekter til 35,02 milliarder dollar, mye drevet av sterk etterspørsel etter Teams og Xbox-spilltjenester under koronapandemien.

I slutten av juni opplyste Microsoft at de ville stenge butikkene og nedskrive eiendeler før skatt på 450 millioner dollar på grunn av korona.