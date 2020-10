Nå kan du kjøre Windows-programmer på Chromebook

I sommer meldte digi.no at Google hadde inngått et samarbeid med selskapet Parallels for å åpne for Windows-applikasjoner på Chrome OS-enheter. Nå har samarbeidet båret frukter, for Parallels kunngjorde nettopp at Windows-programmer på Chromebook er et faktum.

Produktet heter Parallels Desktop for Chromebook Enterprise og skal ifølge produsenten være verdens første programvare som lar brukere kjøre Windows, og dermed blant annet Office-programmene, på Chromebook.

Sømløshet

Løsningen er altså kun tilgjengelig for enheter som bruker den bedriftsrettede Chrome Enterprise-tjenesten, og er integrert med Chrome OS og Google Admin-konsollen. Den krever ikke VDI-infrastruktur (virtual desktop infrastructure), slik at den skal være enkel for IT-administratorer å sette opp.

Tjenesten gir deg blant annet Office-appene i Chrome OS. Foto: Parallels

Tjenesten lar brukere fritt og sømløst veksle mellom Windows og Chrome OS, og begge er integrert mot hverandre på flere ulike måter. Man kan for eksempel kjøre apper fra begge operativsystemene samtidig og klippe og lime tekst og grafikk mellom operativsystemene.

Både brukerprofiler og mapper kan også deles sømløst på tvers av operativsystemene, og man kan velge å åpne filer i Chrome OS med Windows-applikasjoner. Windows-apper vil fungere både med og uten internett-tilgang.

En full liste over funksjonaliteten kan du finne på produsentenes blogg, og om du er interessert i å teste ut Parallels Desktop for Chromebook Enterprise kan du melde din interesse på produktsiden.

Tjenesten stiller visse minstekrav til maskinvare, og under finner du en liste over Chrome OS-enhetene som produsenten anbefaler til bruk med produktet:

HP:

HP Elite c1030 Chromebook Enterprise

HP Pro c640 Chromebook Enterprise

Google:

Google Pixelbook

Google Pixelbook Go

Acer:

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-2W)

Acer Chromebook Spin 13 (CP713-1WN)

Dell:

Dell Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise

Dell Latitude 5400 Chromebook Enterprise

Lenovo:

Lenovo Yoga C630 Chromebook

ASUS:

ASUS Chromebook Flip C436FA