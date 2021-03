Microsoft skal være i samtaler om å kjøpe opp Discord for 85 milliarder kroner

Microsoft er i samtaler om å kjøpe samhandlingsplattformen Discord for 85 milliarder kroner. Discord skal også være i samtaler med flere mulige kjøpere. Det skriver Bloomberg.

– At Microsoft nå titter på Discord som en oppkjøpskandidat gir mening da IT-giganten er i gang med å omprofilere gamingdelen for å rette seg mer inn mot programvare og tjenester, sier Bloomberg-analytiker Matthew Kanterman.

Han mener et eventuelt oppkjøp av Discord vil være et godt tilskudd til selskapets brede spilltilbud gjennom Xbox-plattformen.

100 millioner brukere

Discord har mer enn 100 millioner månedlige aktive brukere, og det er Xbox-sjef Phil Spencer som nå skal stå i spissen for oppkjøpssamtalene, skriver Bloomberg.

Discord er kjent for samhandlingsplattformen de har bygd opp igjennom årene som gir PC-spillere mulighet til å kommunisere med hverandre over internett.

Ved hjelp av private servere – på lik linje som i internet rely chat (IRC) - kan gamere over hele verden kommunisere via video, tale og tekst gjennom plattformen.

Den amerikanske finansavisen konstaterer at Microsoft er på leting etter sosiale plattformer med en stor brukerbase. IT-giganten var i fjor i samtaler med både Tiktok og Pinterest om mulige oppkjøp.

Zenimax

At Microsoft bruker betydelige ressurser på gaming er ikke et nytt fenomen.

I fjor bladde den amerikanske IT-giganten opp 64 milliarder kroner for spillselskapet Zenimax media inc. Med det fikk den seattlebaserte IT-giganten spillselskapene Alpha dog games, Arkane studios, Bethesda softworks, ID Software og Machine games inn i egen stall.

Discord skal tidligere også ha vært i oppkjøpssamtaler med både Epic games og Amazon.

Kilder tett på Discord mener det et oppkjøp er like aktuelt som en mulig børsnotering, skriver næringslivsavisen.

I januar var det 20 år siden Xbox ble vist frem for første gang.

Nintendo

Prosjektet var veldig viktig for Microsoft fra start, og selskapet var i samtaler med flere store spillaktører for å få dem til å være med på utviklingen av nye spill til plattformen, skrev digi.no i januar.

Da de møtte sjefene i Nintendo, fikk nok ikke IT-giganten behandlingen de så for seg da de gikk inn i møtet.

– Steve (Ballmer, daværende Microsoft-toppsjef, journ.anm.) ba oss møte Nintendo for å se om de ville vurdere å bli kjøpt opp. Nintendo holdt på å le seg i hjel. Forestill deg en time med japanere som bare ler av deg. Det var omtrent slik møtet foregikk, sier Kevin Bachus, som da var direktør for tredjepartsrelasjoner hos Microsoft, til Bloomberg.

Microsoft har hatt formidabel lønnsomhet under koronapandemien. Det skyldes i all hovedsak at flere jobber, leker og er sosiale hjemmefra via selskapets teknologi.

I januar presenterte den seattlebaserte IT-giganten kvartalresultatene som viste en nettoinntekt på 15,5 milliarder dollar, tilsvarende 134 milliarder norske kroner, de tre siste månedene i 2020. Det var en økning på 33 prosent fra samme periode i 2019.

Inntektene fra Microsofts produksjonsverktøy, som inkluderer programmene i Office-pakken, økte med 13 prosent i kvartalet, mens inntektene fra selskapets skybaserte tjenester steg med 23 prosent.