Microsoft skaper forvirring: Skal visstnok lansere «Windows 1.0»

I teknologiverdenen er markedsføring ofte av det kreative slaget, og nå har Microsoft skapt bølger på internett med et fremstøt som ingen ennå helt vet hva betyr. Som blant andre Forbes og Cnet merket seg har Microsoft nemlig lagt ut en teaser for «Windows 1.0».

Teaseren ble publisert på den offisielle Twitter-siden for Windows og inneholder meldingen «Introducing Windows 1.0» og en videosnutt.

80-tallstema

Videosnutten har et nostalgisk 80-tallstilsnitt og viser oss en serie ulike Windows-logoer, fra og med Windows 10-logoen til den opprinnelige Windows 1.0-logoen fra 1985.

Tilsynelatende dreier det seg om mer enn bar et sprell, for Microsoft gikk til steg å slette alt innholdet på sin Instagram-side for Windows for å gjøre plass til den nye Windows 1.0-teaseren.

I svar på meldinger fra forvirrede brukere på Twitter-kontoen for Windows heter det blant annet «Windows 1.0. Out soon. Radical.», som ser ut til å antyde at noe nytt faktisk er på gang fra Microsoft, og i andre gåtefulle meldinger oppfordres brukere simpelthen til å «vente og se».

Tyst fra Microsoft

En del har spekulert i om det dreier seg om en jubileumsmarkering, men Windows 1.0 er altså 34 år gammelt i år, noe som ikke akkurat er et rundt jubileumstall.

Noen har også lansert en teori om at påfunnet kan ha noe å gjøre med den populære Netflix-serien Stranger Things, som snart starter sin tredje sesong. Denne sesongen foregår i det samme året som Windows 1.0 ble lansert, altså 1985.

Microsoft selv har ikke kommet med noen offisielle kommentarer, så alt vi har å forholde oss til er de relativt intetsigende meldingene på Twitter. Det beste man kan gjøre er nok å bare følge med videre for å se hva Microsoft eventuelt har i ermet.

