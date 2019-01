Microsoft skiller søk fra Cortana i Windows 10

I dag har Microsoft valgt å integrere den digitale søkeassistenten Cortana – som riktignok ikke finnes på norsk ennå – i søkefeltet på oppgavelinjen. Dermed er det den som står for både talesøk og tekstbaserte søk i de landene der Cortana eksisterer – for eksempel når du taster inn noe i en søkeboks for å finne igjen dokumenter eller andre filer på PC-en.

Nå melder selskapet i et blogginnlegg at de nå kommer til å skille Cortana fra søkefunksjonen i Windows i oppgavelinjen i Windows. Grunnen er at de ønsker å gjøre det mulig for begge de to søkefunksjonene å innovere uavhengig av hverandre, slik at begge skal fungere best mulig til sitt bruk.

Også andre steder i operativsystemet der det vises til Søk og Cortana, vil dette nå være delt i to. Endringene skjer fra build 18317 av Windows 10, men har allerede vært tilgjengelig for enkelte såkalte Insider-brukere i noen uker.

«Denne endringen er en av flere vi har gjort i denne utgaven for å forbedre brukeropplevelsen på dette området, inkludert oppdatering av designet for søke-landingssiden, forbedring av søkeresultatene, samt integrasjon av Microsoft To-Do med Cortana», skriver selskapet i blogginnlegget.

I september i fjor lanserte Microsoft det de kaller Microsoft Search, som skal gjøre det lettere å finne en rekke dokumenter både internt og eksternt og på tvers av hele organisasjonens datanettverk.