Nå gjør Microsoft AI-utvikling mye lettere ved hjelp av automatiske verktøy

Vi meldte nylig at Microsoft har kunngjort nye AI-apper rettet mot bedrifter, men i forbindelse med Microsofts Ignite-konferanse som startet mandag kom selskapet med et lass nye AI-nyheter rettet mot en mye bredere kundegruppe.

En av de store nyhetene som ble kunngjort på konferansen var en oppdatering av Microsofts Azure Machine Learning-system.

Automatisering av AI-modeller

Azure Machine Learning er en teknologi som lar hvem som helst bygge og trene opp maskinlæringsmodeller til å lage prediksjoner på grunnlag av data, og som kan benyttes både lokalt og i nettskyen.

Den nye oppdateringen av systemet består i hovedsak av en ny automatiseringsfunksjon. Denne gjør det mulig å automatisk velge ut, teste og justere maskinlæringsmodellene.

Dette skal ifølge Microsoft gjøre prosessen med å bygge AI-modeller både bedre og raskere for utviklere, og i tillegg legger oppdateringen til rette for lettere tilgang for direkte opplasting av modeller i nettskyen.

Funksjonaliteten bygges altså inn i den eksisterende Azure Machine Learning-tjenesten og er tilgjengelig nå i en forhåndsutgave.

AI-oppdateringer i Microsoft 365

Av andre AI-nyheter kunne Microsoft også kunngjøre at de skal gjøre Microsoft 365-plattformen bedre å bruke ved hjelp av teknologien. Dette skjer blant annet via nye Microsoft Search, som skal gjøre det lettere å finne en rekke dokumenter både internt og eksternt og på tvers av hele organisasjonens datanettverk.

Ellers får samarbeidsverktøyet Microsoft Teams en ny AI-funksjon kalt «background blur», som gjør bakgrunnen uklar under videokonferanser slik at det blir lettere å fokusere på personen i stedet for bakgrunnen.

Teams får også en ny opptaksfunksjon som automatisk genererer teksting av samtalene og en søkbar transkripsjon av samtalene. En tredje ny AI-funksjon heter Ideas, som fungerer ved å følge Office 365-aktiviteten til brukeren og komme med intelligente forslag på bakgrunn av handlingene.

Les også: Microsoft lanserer nye produkter med kunstig intelligens «ut av boksen»