Microsoft: – Solarwinds-hackerne fikk tilgang til kildekoden vår

Den siste tiden har en rekke store aktører blitt utsatt for sofistikerte angrep fra hackere som benyttet programvare fra selskapet SolarWinds. Blant de som er rammet av angrepene er Microsoft, som på nyttårsaften ga en ny oppdatering om omfanget til hackingen.

Selskapet har etterforsket sikkerhetsbruddene intenst den siste tiden, og blant de seneste funnene er at hackerne fikk tilgang til Microsofts kildekode.

Uvanlig aktivitet

– Vi fant uvanlig aktivitet i et lite antall interne kontoer, og etter en vurdering oppdaget vi at én konto har blitt brukt til å vise kildekode i et antall lagringsplasser for kildekode, skriver Microsoft.

Kontoen skal ifølge selskapet ikke ha hatt tillatelser til å modifisere kildekoden, og etterforskningen har hittil konkludert med at ingen endringer har funnet sted.

Microsoft understreker videre at sikkerheten til produktene deres ikke først og fremst er basert på hemmeligholdelse av kildekoden, da selskapet praktiserer en såkalt «inner source»-tilnærming til programvareutvikling.

Dette innebærer at selskapet bruker en åpen kildekodemodell internt i utviklingen av programvare. I tillegg opererer Microsoft med trusselmodeller som legger til grunn et angripere har kjennskap til kildekoden, slik at det å se koden ikke i seg selv hever trusselnivået.

Kundedata skal være sikre

Microsoft fant, som tidligere rapportert, ondsinnede Solwarwinds-applikasjoner i nettverkene sine, som siden ble isolert og fjernet. Selskapet opplyser i sin siste oppdatering at de ikke har funnet beviser for at hackerne fikk tilgang til tjenester eller kundedata, eller at Microsofts systemer har blitt utnyttet til å utføre angrep mot andre aktører.

De Solarwinds-relaterte angrepene har, i tillegg til Microsoft, den siste tiden rammet blant andre det amerikanske energidepartementet og flere andre offentlige institusjoner i landet, Danmarks største avfallsselskap (krever abonnement), samt IT-sikkerhetsselskapet Fireeye.

I sin egen sikkerhetsmelding om angrepene opererer Solarwinds med begrepene «Sunburst» og «Supernova», hvor førstnevnte refererer til en sårbarhet som ble installert i Solarwinds' Orion-plattform. Denne kan utnyttes av hackere til å kompromittere servere som kjører Orion-produkter.

Svært sofistikert

Solarwinds betegner Sunburst som et svært sofistikert forsyningskjede-angrep som bærer preg av å stamme fra statlige aktører. Selskapet har ikke verifisert identiteten til angriperne, selv om det er Russland som er blitt utpekt som hovedmistenkt av amerikanske myndigheter.

Den andre komponenten i angrepene er Supernova, som er navnet på en skadevare som ikke er bygget inn i Orion-plattformen, men plassert på servere som har uautorisert tilgang til kundens nettverk og som er designet for å fremstå som et Solarwinds-produkt.

Skadevaren aktiveres gjennom en sårbarhet som allerede fantes i Orion-plattformen, men denne skal ifølge Solarwinds nå være fjernet via oppdateringer.

Når det gjelder Sunburst opplyser selskapet at de har fjernet programvaren som er rammet av sårbarheten fra nedlastningssidene sine. Solarwinds har samlet en stor mengde relevant informasjon på denne siden.