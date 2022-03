Russland vil legalisere piratkopiering for å kompensere for vestlige sanksjoner

Som et resultat av det militære angrepet på Ukraina har en lang rekke vestlige land innført omfattende og strenge sanksjoner mot Russland. Landet har nå utarbeidet en omfattende plan for å kompensere for sanksjonene, og den inneholder en del friske forslag.

Som blant andre Ars Technica rapporterer, var det den russiske finansavisen Kommersant som fikk innsyn i den nye planen, som kommer fra Det russiske ministeriet for økonomisk utvikling.

Vil legalisere piratvirksomhet

Oversatt til norsk bærer planen navnet «Prioriterte tiltak for å sikre utviklingen av den russiske økonomien under eksternt sanksjonspress». Blant disse tiltakene er delvis legalisering av piratkopiert programvare fra vestlige land.

Under punkt 6.7.3 i planen, som er gjengitt i den engelske oversettelsen hos Torrentfreak, foreslås det nemlig å avvikle strafferettslig forfølgelse av personer som benytter ulisensiert programvare som eies av opphavsrettsinnehavere fra land som støtter sanksjonene mot Russland.

Ifølge avisen Kommersant hevder eksperter at tiltaket vil kunne demme opp for det faktum at viktige vestlige aktører som Microsoft, IBM, Oracle og andre i stor grad har avsluttet sin aktivitet i landet.

Samtidig peker avisen på at mange av produktene fra disse selskapene selges som abonnementsløsninger, noe som innebærer at tilgangen til produktene vil kunne blokkeres uansett.

Har allerede vedtatt lov

Russland har allerede en lov på plass som åpner for at landet kan ta i bruk enhver form for intellektuell eiendom uten patentinnehaverens tillatelse i nødstilfeller knyttet til sikring av landets nasjonale sikkerhet. Den nye handlingsplanen ser altså ut til å være en iverksettelse av denne loven.

Planen kommer muligens ikke som en stor overraskelse, da Russland lenge har hatt rykte på seg for å ha et avslappet forhold til piratvirksomhet. Ifølge statistikken hos nettstedet Statista ligger Russland på en global andreplass når det gjelder andelen besøk på piratnettsteder, kun slått av Kina.

Det nye tiltaket, om det faktisk gjennomføres, kan sies å være nok et ledd i den tiltakende digitale krigen mellom Russland og Vesten. Krigen har allerede resultert i intens hackevirksomhet, i en slik grad at russiske nettsteder nå har fått beskjed om å vende hjem på grunn av mengden angrep fra Ukraina-vennlige hackere (krever abonnement).