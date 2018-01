Microsoft stanser feilslått Windows-oppdatering som gjør eldre AMD-maskiner ubrukelige

En sikkerhetsfiks til Windows som kom forrige uke har gjort vondt verre for kunder med eldre AMD-prosessorer.

Mange pc-er tålte ikke oppdateringene som skulle fjerne noen av de kritiske sårbarhetene som har fått mye omtale den siste tiden.

En lang rekke meldinger fra fortvilte brukere dannet grunnlag for saken digi.no skrev mandag.

Stanser utrulling

Brikkeprodusenten AMD og Microsoft kom i går begge med en bekreftelse av forholdet. Partene opplyser at de jobber tett sammen for å løse problemet.

I mellomtiden har Microsoft innført stans i utrulling av den mislykkede oppdateringen til berørte AMD-baserte pc-er. De legger også skylden på AMD.

– Våre undersøkelser viser at noen AMD-brikkesett ikke følger den dokumentasjonen vi har fått til å utvikle Windows-fiks mot brikke-sårbarhetene kjent som Spectre og Meltdown, opplyser Microsoft.

Varsler ny fiks

En pressekontakt i AMD har også tatt kontakt med digi.no knyttet til midlertidig stans i utrullingen av Windows-oppdateringen og skriver:

«Dette er en offisiell uttalelse fra AMD om at Microsoft stanser oppdatering til noen eldre AMD-systemer som adresserer GPZ Variant 1, en av Spectre-variantene».

– AMD er kjent med et forhold som berører noen eldre prosessorgenerasjoner etter en Microsoft-oppdatering utgitt sist helg. AMD og Microsoft jobber med en oppdatering som vil rette forholdet, og vi forventer at denne snart rulles ut for de berørte, opplyser pressekontakten.

Vi utfordret ham om påstanden at det er sviktende AMD-dokumentasjon som har forårsaket problemene, men får til svar at han ikke har ytterligere kommentarer å dele.

– Solgt før 2009

Datamaskinene som har fått problemer med nevnte Windows-oppdatering har alle til felles at de er utstyrt med relativt gamle AMD-prosessorer. Athlon-serien virker særlig berørt, men brukere har opplevd feil også på systemer med brikker av typen Turion, Sempron og FX.

Ifølge uttalelser gitt av AMD til avisa Wall Street Journal skal det dreie seg om «en mindre andel eldre prosessorer som ble solgt før 2009».

I forrige uke falt aksjekursen til brikkerival Intel da sårbarhetene ble kjent. AMD hevdet på det tidspunktet at det var tilnærmet null risiko for at sårbarhetene ville berøre AMDs prosessorer. Tirsdag falt aksjekursen til AMD med rundt 3,5 prosent i utvidet handel.