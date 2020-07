Microsoft-tillegg skal gjøre VS Code enda bedre for Python-utviklere

Microsoft har lansert Pylance, et tillegg til selskapets svært populære kodeeditor VS Code. Pylance er en ny språkserver for Python som er avhengig av Microsofts vanlige Python-utvidelse for VS Code, og bruker Language Server-protokollen til å kommunisere med kodeeditoren.

Pylance skal gjøre det enklere for utviklere å skrive bedre Python-kode, blant annet ved hjelp av innebygget statisk typesjekking. Dette er basert på Microsofts Pyright-typesjekkingsverktøy. I tillegg skal Pylance gi deg en enda bedre og raskere Intellisense-opplevelse, altså automatiske forslag etter hvert som du skriver koden.

En funksjon som nok kan være ganske tidsbesparende er auto-import – som betyr at du automatisk kan få lagt til import-«statements» i koden når du prøver å bruke moduler du har installert eller som ligger i standardbiblioteket til Python.

Microsoft skriver at de lanserte Python Language Server i 2018, og dermed fikk Intellisense-støtte for Python i VS Code. I tiden etter lanseringen har Microsoft fått mange tilbakemeldinger fra Python-utviklermiljøet som de nå har brukt i arbeidet med Pylance. Løsningen skal også være kompatibel med Jupyter-notebooks.

«Pylance representerer en drastisk forbedring av Python-opplevelsen i Visual Studio Code, som vårt team har lagt ned måneder med arbeid i. Den nye, gratis språkserveren gir bedre ytelse og mange nye funksjoner. På grunn av dette, vil teamet vårt endre fokus til Pylance for å fortsette å utvikle det», skriver Savannah Ostrowski, Program Manager 2 for Python Language Server og Python i Visual Studio, i et blogginnlegg.

På kort sikt vil man fortsatt kunne bruke Python Language Server, men planen på lengre sikt er å gå helt over til Pylance.

Navnet Pylance er for øvrig en hyllest til Monty Python og ridderen Lancelot.