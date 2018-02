Microsoft tjener mer på nettskyen enn noe annet selskap

Det viser regnskapstall for kvartalet fram til 31. desember 2017, som de presenterte i går kveld norsk tid.

Selskapets totale omsetning endte på 28,9 milliarder dollar, 12 prosent høyere enn samme periode året før. Driftsresultatet økte 10 prosent til 8,7 milliarder dollar.

Samtidig tar de en engangsutgift knyttet til nye skatteregler, som belaster bunnlinjen med 13,8 milliarder dollar. Det gir et nettoresultat på minus 6,3 milliarder dollar, mot omtrent det samme i overskudd året før.

I etterhandel på børsen er aksjekursen ned omtrent 1 prosent. Verdien er for øvrig mer enn doblet siden Satya Nadell overtok som toppsjef for fire år siden.

Sterk skyvekst

Ser man nærmere på regnskapet er det flere interessante funn. Azure øker omsetningen med 98 prosent vekst i kvartalet, og kundenes forbruk av plattformen er mer enn doblet.

Det er tiende kvartal på rad at Azure øker omsetningen med over 90 prosent.

Veksten innen Azure og Office 365 bidro sterkt til at den samlede posten «kommersiell nettsky» har vokst 56 prosent til en omsetning siste kvartal på 5,3 milliarder dollar.

Mer overordnet sorterer Azure-inntektene under «intelligent cloud» som er navnet på ett av Microsofts tre forretningsområder. Her ligger også serverproduktene. Samlet har inntektene fra intelligent cloud vokst med 15 prosent til 7,8 milliarder dollar.

SQL Server for Linux har øvrig fått en god start med over fem millioner nedlastinger. Det vil over tid lokke flere utviklere over på deres økosystem, mener Microsoft.

«More personal computing», det største forretningsområdet, som inkluderer Windows, enheter, spill og nettreklame, økte med langt mer beskjedne 2 prosent til 12,1 milliarder dollar.

Det tredje og siste forretningsområdet «productivity and business processes» samler inntekter fra Office, Exchange, Dynamics, Sharepoint, Skype for Business, Teams og så videre, både med lisenser og abonnement på tjenester. Inkludert er også LinkedIn - Microsofts største oppkjøp noensinne. Totalt øker omsetningen her 25 prosent til 9,0 milliarder dollar.

Tror Microsoft tar markedsandeler fra AWS

Det kan argumenteres for at Microsoft er verdens største nettsky-leverandør målt i omsetning, hvis man teller med server- og programvaretjenestene (SaaS).

Amazon Web Services er vel å merke den soleklare lederen målt i utleie av maskinkraft, lagring og nettverk, det som er kalt infrastruktur og plattform som tjenester (IaaS/PaaS). Selskapet legger fram sine tall for fjerdekvartal i kveld.

I forkant mener en analytiker CNBC har snakket med at markedsandelen til AWS har falt fra 68 til 62 prosent, mye takket være Microsofts vekst på området (opp fra 16 til 20 prosent). Ifølge analysen har også Google økt markedsandel fra 10 til nå 12 prosent.

IBM rapporterte nylig tall for hele 2017 som viste at deres skytjenester og –produkter har vokst 24 prosent til en årlig omsetning på 17 milliarder dollar. Det er fordelt på 9,3 milliarder i skytjenester, og resten i maskinvare, programvare og tjenester som lar kunder implementere selskapets skyløsninger.