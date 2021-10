Microsoft tvangsinstallerer helsesjekk i Windows 10

Microsoft kom denne uken med en oppdatering til Windows 10 som i praksis kun innebærer at verktøyet for å sjekke om PC-en er klar for Windows 11, blir installert på systemet.

I Windows Update i den nyeste versjonen av Windows 10 kalles oppdateringen for «2021-10 Oppdatering for Windows 10 Version 21H1 for x64-baserte systemer (KB5005463)». Oppdateringen rulles også ut til eldre versjoner, tilbake til versjon 2004 av Windows 10.

Noe mer funksjonalitet

Oppdateringen er altså ingen kvalitetsforbedring i vanlig forstand. I stedet blir verktøyet Tilstandskontroll for PC (PC Health Check) installert. Det inkluderer også noe annen funksjonalitet, som å fortelle om tilgjengelig lagringsplass og gjenværende batterikapasitet, samt noen snarveier til optimalisering av oppstartstiden og Windows Update.

Bortsett fra å ta noen få megabyte med plass, er det uklart hvilken reell nytte dette verktøyet egentlig vil ha for brukerne. Brukerne blir ikke fortalt om at verktøyet har blitt installert på annen måte enn som en ny oppføring i startmenyen. Brukere som er interessert i å teste om PC-en er kvalifisert for Windows 11, har lenge kunnet laste ned og installere det samme verktøyet manuelt.

Det er for øvrig greit å legge merke til følgende avsnitt i beskrivelsen av oppdateringen:

«Når du åpner tilstandskontrollprogrammet for PC, installeres viktige programoppdateringer automatisk når de blir tilgjengelige som standard. Pc Health Check-brukere kan ikke slå av automatiske oppdateringer.»

Kan avinstalleres

Som tidligere er det mulig å avinstallere Tilstandskontroll for PC-verktøyet på samme måte som med andre applikasjoner i Windows 10, dersom man ikke ønsker at verktøyet er installert på PC-en.

Ifølge Bleeping Computer er det mulig å hindre at oppdateringen installeres ved å gjøre visse endringer i Windows-registeret. For de aller fleste er nok ordinær avinstallering etter at den har blitt installert, et enklere alternativ.