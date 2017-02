Microsoft utsetter sikkerhetsoppdateringene med en måned

Det kommer ingen sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft denne måneden. Det er nå klart etter at selskapet har oppdatert blogginnlegget hvor det ble opplyst at utgivelsen av sikkerhetsoppdateringene var blitt utsatt på ubestemt tid.

Avlyses

I stedet for å komme med oppdateringene på et senere tidspunkt i februar, har selskapet nå valgt å vente med utgivelsen til den neste, faste dagen for slike utgivelser, nemlig tirsdag den 14. mars.

Microsoft har fortsatt ikke offentliggjort hva som har gått såpass galt at utgivelsen av sikkerhetsoppdateringene ikke kunne skje tirsdag denne uken. Selskapet skriver bare at det i siste liten ble oppdaget problemer som kunne berøre noen kunder.

