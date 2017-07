Microsoft utvikler egen AI-brikke til Hololens 2

Slik ser utviklerversjonen av Hololens-brillene ut. De ble lansert i fjor med en prislapp på 3 000 dollar. Foto: Kurt Lekanger, digi.no

Kunstig intelligens og holografisk innhold som tilpasser seg omgivelsene er begge sentrale elementer i smartbrillen Hololens.

En utviklerversjon med nokså stiv pris dukket opp i fjor. Den er myntet på tidlige brukere, virksomheter som ønsker å eksperimentere, og utviklere som vil lage applikasjoner til plattformen.

Visjonen om såkalt blandet virkelighet (mixed reality) der et hodesett gjør det mulig å studere virtuelle 3D-objekter fra ulike vinkler, vekket raskt interesse også i norske virksomheter.

Nye muligheter: Kirurger på Rikshospitalet bruker Hololens (Digi Ekstra)

Når produktet er klart for massemarkedet er ennå uklart, men Microsoft jobber med å forbedre teknologien.

Utvikler egen AI-brikke

IT-giganten viste søndag fram en prototyp av en egenutviklet co-prosessor, en mikrobrikke til neste Hololens-utgave, spesiallaget for kunstig intelligens (AI).

Ifølge kunngjøringen skal mer av tallknusingen foregå i selve headsettet, fremfor å kaste bort dyrbare millisekunder på å sende data ut i en skyløsning for behandling.

Det åpner antakelig også for at produktet blir mer egnet for bruk også i tilfeller der man ikke er tilkoblet et trådløst nett.

I neste generasjon Hololens blir AI-brikken en del av produktets såkalt HPU (Holographic Processing Unit), som i sanntid kan kartlegge omgivelsene, tolke sensorsignaler og skape det holografiske bildet brukeren ser gjennom smartbrillen.

– Det er helt nødvendig med en slik skreddersydd brikke for å muliggjøre noen av scenariene og applikasjonene som vi jobber med å utvikle, sier Microsofts teknologidirektør Kevin Scott til nyhetsbyrået Bloomberg.

Microsoft-kjenner Mary Jo Foley i Zdnet viser til kilder som indikerer at neste generasjon Hololens først vil være lanseringsklar mot slutten av neste år, eller tidlig i 2019.