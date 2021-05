Microsoft varsler slutten for Internet Explorer

Microsoft har i løpet av det siste året kunngjort at selskapet vil avvikle støtten for Internet Explorer (IE) i flere av selskapets øvrige produkter. Dette trer i kraft 17. august i år. Fra da av (artikkel for abonnenter) blir Microsoft 365 og andre webbaserte tjenester og produkter videreutviklet utelukkende for moderne nettlesere.

Denne uken har Microsoft varslet et betydelig lengre skritt i retning av å gi Internet Explorer nådestøtet. 15. juni 2022 fjernes støtten for Internet Explorer som nettleser i nyere versjoner av Windows 10, det vil si 20H2 og nyere. Dette gjelder også Windows 10 IoT.

Det vil fortsatt være mulig å forsøke å starte nettleseren, men det vil være Microsoft Edge som startes opp i stedet.

IE-modus

Fortsatt vil det kunne være Windows 10-brukere som har behov for å åpne webapplikasjoner som er «broken» og krever Internet Explorer. Disse skal, akkurat som i dag, kunne fungere som i IE dersom de åpne i IE-modus i Edge.

Microsoft lover å støtte IE-modus i alle fall til 2029.

Motoren til Internet Explorer, Trident, benyttes også av MSHTML-komponenten, som benyttes av en god del eldre tredjepartsapplikasjoner for Windows. Også denne vil bli støttet i overskuelig framtid, men Microsoft anbefaler at framtidig app-utvikling gjøres med Edge-baserte WebView2.

Flere versjoner er ikke berørt

Windows 10 Long-Term Servicing Channel og Windows Server 2019 er ikke berørt av denne nyheten. Disse vil ha støtte for Internet Explorer fram til 9. januar 2029.

De som fortsatt bruker Windows 8.1 eller Windows 7 med forlenget support, kan ha senkede skuldre en stund til, i alle fall når det gjelder IE-støtten. Den vil først forsvinne 10. januar 2023, samtidig med at supporttiden for operativsystemet opphører.

Ganske nøyaktig 1 prosent av besøkene på Digi.no den siste måneden er blitt gjort med Internet Explorer. Et flertall av disse benytter tilsynelatende Windows 8.0, som Microsoft ikke har støttet på mer enn fem år.