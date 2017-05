Microsoft vil forandre helt på hvordan smartmobilene ser ut

Microsofts satsing på smartmobiler har ikke vært noen suksess, og det kan nesten virke som at selskapet nærmest har gitt den opp. Det har ikke kommet noen nye modeller fra selskapet selv på mer enn et år, og den ferske Creators Update til Windows 10 Mobile inneholdt bare noen mindre forbedringer.

Samtidig har det lenge vært kjent at Microsoft skulle ta seg en pause for å klargjøre enda en omstart av mobilsatsingen, angivelig en Surface Phone som kanskje skal komme i år. Nøyaktig hvilke planer Microsoft har for dette, er ukjent for de fleste. Men selskapet har gjentatt ganger gjentatt sin forpliktelse og dedikasjon til Windows 10 Mobile.

Men denne uken, under et podcast-intervju med Marketplace, fortalte Microsoft-sjef Satya Nadella litt mer om framtiden til selskapets mobilsatsing. En avskrift av denne delen av intervjuet har blitt publisert av Softpedia.

På spørsmål om Microsoft noen gang kommer til å komme med en ny mobiltelefon, svarte Nadella at selskapet planlegger å omfavne en strategi som tilsvarer den de har brukt i forbindelse med dagens Surface-enheter, hvor de forsøker å finne opp nye produktkategorier. Derfor skal ikke Microsofts framtidige mobiler ligne på mobiler.

Continuum

– Vi lager mobiltelefoner i dag, vi har OEM-er som HP og andre som lager mobiler, og vi har tatt tak i et veldig spesifikt område å fokusere på, noe som er administrasjon og sikkerhet, samt denne spesielle funksjonen som vi har kalt for Continuum, hvor en mobil også kan være en desktop, sa Nadella.

– På det nåværende tidspunktet sørger vi for at all programvaren vår er tilgjengelig for iOS og Android, og at den er førsteklasses. Dessuten leter vi etter hva som er en den neste forandringen innen form og funksjon. Det vi har gjort med Surface er et godt eksempel. Det var ingen før oss som tenkte på 2-i-1-enheter, og vi skapte denne kategorien og gjorde den til en vellykket kategori hvor det kommer flere 2-i-1-enheter. Og det er det vi ønsker å gjøre, sa Nadella.

– Når du sier at vi vil lage flere telefoner, er jeg sikker på at vi vil lage flere telefoner. Men de vil ikke se ut som dagens telefoner, sa han.

Bortsett fra at Continuum nok kommer til å få en svært sentral plass i de nye enhetene, er det vanskelig å gjette i hva annet Microsoft vil bringe til bords. Uansett vil det ikke bli noe mindre krevende enn tidligere for selskapet å lokke til seg kunder som allerede har valgt noe annet enn Windows på smartmobilen.

