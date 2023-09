Microsoft vil integrere små atomreaktorer i selskapets datasentre

I en utlysning på sine egne nettsider søker Microsoft etter en person som kan lede selskapets kjernekraft-program.

Selskapet leter etter en person med lang erfaring innen kjernekraft-bransjen. Personen vil ha ansvar for å lede arbeidet med implementering av små modulære reaktorer (SMR) og mikroreaktor-strategien til Microsoft.

Skal kartlegge og tilrettelegge for atomkraft

Lederen vil ha ansvar for kartlegging og legge en plan for hvordan Microsoft kan bruke SMR for å drifte sine datasentre. Dette skal gjøres gjennom samarbeid med partnere.

– Stillingen vil få ansvaret for å lede teknisk vurdering for å integrere SMR og mikroreaktorer for å gi strøm til Microsofts datasentre, skriver de i stillingsutlysningen.

Microsoft utforsker flere ulike måter å dekke kraftbehovet til datasentre. De største aktørene innen SMR-kraftverk har som mål å få teknologien ut på markedet i løpet av de neste ti årene.

Satser også på fusjonsenergi

Dette er ikke Microsofts eneste satsning på kjernekraft. I en pressemelding i mai annonserte Helion Energy at de skal levere strøm til Microsoft fra Helions første fusjonskraftverk. Helion har planer om at kraftverket skal være i drift i 2028 og generere 50 MW eller mer etter ett år.