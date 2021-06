Microsoft: Windows 10 trekker sitt siste sukk i 2025

På grunn av en egentlig ubekreftet uttalelse som en utviklerevangelist hos Microsoft kom med i 2015, har svært mange fått inntrykk av at Windows 10 skulle bli den siste versjonen av Windows. Men Microsoft har ganske lenge kommet med ganske tydelige signaler at Windows 10 har en sluttdato. Faktisk skrev vi om dette allerede i 2015.

Dermed bør det egentlig ikke være noen overraskelse for noen at Microsoft trolig kommer med Windows 11 til høsten.

– Supporten for Windows 10 er, på linje med tidligere versjoner, satt til 10 år. Forskjellen nå er at tidsbegrensningen har å gjøre med PC-/tablet-/telefon-enhetenes «levetid», og ikke Windows 10 som operativsystem. Supportperioden for Windows 10-maskiner vil variere med enheten, siden vår evne å levere supportoppdateringer avhenger av maskinvaren og lengden på perioden hardware-fabrikanten velger å støtte sine enheter. Vi har forpliktet oss til å levere bransjeledende support og vedlikehold for våre kunder, i tett samarbeid med våre hardware-partnere, som for eksempel Dell, HP og Lenovo, fortalte Christian Almskog, Windows-sjef hos Microsoft Norge, til Digi.no den gang.

Almskog sa videre at alle oppdateringene er kumulative, og at enheter ikke vil kunne motta Windows 10-oppdateringer dersom maskinvaren er inkompatibel med disse, mangler gjeldende drivere og/eller faller utenfor supportperioden til maskinvareleverandøren.

Ti år er normalen

Datoen som ble oppgitt den gang, var det 14. oktober 2025. Dette er den samme datoen som Microsoft oppgir nå, blant annet på disse sidene.

På dette tidspunktet vil Windows 10 være drøyt ti år gammelt. Dette er omtrent på linje med levetiden til eldre Windows-versjoner. Windows 8.x vil være drøyt 11 år gammel når supporttiden avsluttes den 10. januar 2023, men det skyldes at perioden ble resatt da gratisoppdateringen Windows 8.1 ble utgitt.

Da Microsoft avsluttet støtten for Windows 7 den 14. januar 2020, var operativsystemet drøyt ti år gammelt. Det samme gjaldt Windows Vista, som ble støttet fram til 11. april 2017.

Windows XP var et operativsystem mange ikke ville kvitte seg med, noe som førte til at supporttiden ble forlenget til mer enn tolv år. Men den 8. april 2014 var det slutt.