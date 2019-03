Microsofts Chromium-baserte Edge-nettleser har lekket på nettet

Før jul ble det kjent at Microsoft planlegger å kutte ut sin egen nettlesermotor, og lansere en ny versjon av Edge-nettleseren basert på Chromium.

Nå i helgen kunne både The Verge og Thurrot melde at de har fått prøve en tidlig utgave av nettleseren (Microsoft Edge 75), via en anonym kilde. Og på søndag ble det kjent at nettleseren kunne lastes ned fra blant annet det kinesiske nettforumet PCBeta (vi anbefaler ikke å laste ned og installere programvare fra ukjente kilder).

Ifølge de som har prøvd nettleseren, virker den lovende – og nettstedet Bleeping Computer går så langt som å si at den nye Edge-nettleseren bør gjøre Google bekymret. Ifølge Bleeping Computer føles den som Chrome, og har mange av de samme funksjonene. Men som kjent følger Edge med Windows-PC-er, mens Chrome må installeres.

The Verge skriver at tidligere lekkede skjermbilder av brukergrensesnittet til nye Edge lignet veldig på Chrome, men at den versjonen de nå har testet viser at Microsoft har gjort mange endringer som gjør at den ser ut og føles som en Windows-nettleser.

Støtte for Chrome-utvidelser

Mye av brukergrensesnittet skal se ut som en blanding av Chrome og Edge.

Det er støtte for Microsofts egne nettleserutvidelser, men du kan også bruke Chrome-utvidelser. Ifølge The Verge har de prøvd flere Chrome-utvidelser, og de fungerer akkurat som man forventer at de skal gjøre i Chrome.

«Microsofts nye nettleser virker veldig polert. Den starter raskt opp og er rask å surfe rundt med. Hvis Microsoft fortsetter det gode arbeidet og holder Edge optimalisert i fremtiden, ser jeg ingen grunn til å bruke Chrome på Windows mer», skriver Tom Warren i The Verge – og legger til at han ville aldri anbefalt tidligere versjoner av Edge på grunn av dårlig ytelse, og at den ikke alltid viste nettsider korrekt.

Det er foreløpig ikke kjent når den nye Edge-nettleseren kommer på markedet.