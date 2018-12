Nettsted: Microsoft skal erstatte Edge med Chromium-basert nettleser

Nettstedet Windows Central skriver at Microsoft er i ferd med å lage en ny nettleser til Windows 10. Denne skal være basert på Googles åpen kildekode-baserte Chromium-programvare.

Edge, nettleseren som Microsoft introduserte sammen med Windows 10 i 2015, skal legges ned, i alle fall i dagens form. Om den nye nettleseren også vil hete Edge, er ukjent.

Påstandene har ikke blitt bekreftet av Microsoft, men Parisa Tabriz, en av teknologidirektørene til Google, retwitret nyheten i natt.

May you live in interesting times. https://t.co/T6ZCon2ew3 — Parisa Tabriz (@laparisa) 4. desember 2018

Ingen suksess

Da Microsoft lanserte Windows 10, var nettleseren Edge blant de store nyhetene. Endelig kom selskapet med en erstatter til Internet Explorer. Dessverre for Microsoft har Edge i stor grad blitt ignorert av brukerne. Både Chrome, Safari og Firefox, ja trolig også Internet Explorer, har flere brukere enn Edge.

Edge er basert på nettlesermotoren EdgeHTML, som Microsoft selv står bak. Dersom nyheten fra Windows Central stemmer, betyr dette at EdgeHTML legges ned.

Krevende utvikling

Det er svært ressurskrevende å holde motorer som dette oppdatert. Det kommer stadig nye webteknologier som må implementeres. Nettlesermotorene er allerede svært komplekse og krever mye vedlikehold etter hvert som sårbarheter og andre feil oppdages.

Det er nettopp derfor Opera for noen år siden gikk vekk fra å utvikle sin egen nettlesermotor. I stedet benyttes nettopp Chromium, i likhet med nettlesere som Vivaldi og Brave.

Microsoft er selvfølgelig en mye større aktør enn disse, men heller ikke Microsoft kan bruke masse ressurser på noe selskapet ikke har særlig håp om å tjene på.

Bare tre igjen

Dersom EdgeHTML, som er delvis proprietær programvare, forsvinner, er det bare tre ulike nettlesermotorer som blir videreutviklet – Apples WebKit, Mozillas Gecko og Google Blink, som er en del av Chromium-programvaren.

Det vil være både fordeler og ulemper ved at det blir færre aktører som utvikler egne nettlesermotorer. Vi kommer tilbake til dette i en kommentar.

Ifølge Windows Central kalles det nye nettleserprosjektet til Microsoft for Anaheim, men utover dette har nettstedet få detaljer å komme med. Det drøftes om Microsoft vil beholde Edge-navnet, og om selskapet vil gå få et helt nytt brukergrensesnitt eller lage noe som i størst mulig grad ligner på dagens Edge.

Til våren?

Hva slags lanseringsplaner Microsoft har for den nye nettleseren, er ikke kjent. Windows Central antyder at en første testversjon vil komme sammen med testversjoner av våroppdateringen til Windows 10, men dette er spekulasjoner.

Microsoft tilbyr allerede to Edge-utgaver med andre nettlesermotorer enn EdgeHTML. Dette er Edge for henholdsvis Android og iOS. Android-utgaven er basert på Blink, mens iOS-utgaven er basert på WebKit-motoren i iOS.

I november ble det oppdaget at et par Microsoft-utviklere har kommet med ganske mange bidrag til Chromium-prosjektet. Men disse skal først og fremst ha vært knyttet til en Chromium-utgave for Windows 10 for ARM-baserte prosessorer.

Chakra

Edge-nettleseren inkluderer også JavaScript-motoren Chakra. Den sentrale delen av denne, ChakraCore, er utgitt som åpen kildekode. Det er lite trolig at dette prosjektet legges ned sammen med Edge. Microsoft har markedsført ChakraCore som et alternativ til Googles V8-motor for å drive Node.js,

Dersom ChakraCore består, kan det være at Microsoft velger denne framfor V8 i Anaheim-nettleseren. Det avhenger først og fremst av hvor mye ressurser Microsoft ønsker å bruke på nettlesere i årene framover.

