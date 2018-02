Microsofts hovedkvarter er som en liten by – med hytter i trærne og egen kollektivtransport. Se bildene fra vårt besøk

REDMOND, USA (digi.no): I overkant av 45.000 av Microsofts mer enn 121.000 ansatte jobber ved selskapets hovedkvarter i Redmond, rett utenfor Seattle i USA. Vi besøkte nylig selskapet for å høre om selskapets satsninger innenfor maskinvare, kunstig intelligens, kvantedatamaskiner og mye annet spennende. Vi fikk også besøke selskapets Cybercrime Center, et sted med mye hemmelighetskremmeri. Her jobber rundt 100 ansatte i tett samarbeid med politi og myndigheter verden over for å bekjempe datakriminalitet – alt fra skadevare og phishing til å rulle opp barnepornonettverk.