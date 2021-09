Microsofts nye bærbare PC er noe utenom det vanlige

Det finnes allerede en del produkter på markedet som kombinerer PC- og nettbrettegenskaper på ulike måter under den såkalte hybrid-kategorien. Nå har Microsoft sluppet et hybridprodukt litt utenom det konvensjonelle.

På et stort lanseringsarrangement nylig avduket Microsoft et knippe nye Surface-produkter, og blant disse var en ny vri på selskapets bærbare PC-er – nemlig Surface Laptop Studio.

Tre moduser

Produktet er som navnet antyder en ny Surface Laptop-modell, men i motsetning til tidligere utgaver har denne nye varianten hentet designmessig inspirasjon fra Microsofts alt-i-ett-modell Surface Studio.

Surface Laptop Studio kan brukes som en vanlig bærbar PC, men har den egenskapen at skjermen kan trekkes tilbake og plasseres i en slags teltmodus over tastaturet. På den måten kommer berøringsskjermen i forgrunnen, noe Microsoft mener er en ideell posisjon for spilling, streaming eller presentasjoner.

Ved hjelp av det spesielle hengslesystemet kan skjermen også legges helt ned over tastaturet, i det Microsoft kaller studio-modus. Det innebærer at man kan benytte maskinen som et kraftig nettbrett – til designarbeid eller andre oppgaver som kun krever tilgang til berøringsskjermen.

Microsoft har også dyttet masse maskinkraft inn i det nye Surface-produktet sitt og kaller maskinen det kraftigste Surface-produktet som er lansert hittil.

Maskinen kan legges helt sammen som et nettbrett. Foto: Microsoft

Ny penn

Surface Laptop Studio leveres med 11. generasjon firekjerners Intel Core-prosessor av typen i7-11370H, 16 eller 32 GB minne, opptil 2 TB SSD-basert lagringsplass og skjermkortløsning av typen GeForce RTX 3050 Ti med 4 GB videominne. Den kommer også i en rimeligere Intel Core i5-utgave.

Microsoft sier at batteritiden på i7-versjonen ligger på opptil 18 timer ved «typisk» bruk og opptil 19 timer på i5-varianten, som i så fall er ganske respektabelt. Skjermen er en 14,4-tommers Pixelsense-skjerm med en oppløsning på 2400 x 1600 piksler og oppdateringsfrekvens på 120 Hz.

Maskinen kommer med en egen plass til Microsofts Surface Slim Pen 2 – som ble avduket på det samme arrangementet. Den nye pennen har blant annet ny haptisk teknologi som skal gi samme skrivefølelse som med vanlig penn og papir, og den kan festes, oppbevares og lades magnetisk under fronten på tastaturet.

Surface Laptop Studio har ennå ikke fått en lanseringsdato, men skal komme på markedet tidlig neste år, også her i Norge. Den amerikanske startprisen ligger på 1600 dollar – cirka 14.000 kroner. Her på berget er startprisen i følge Microsoft Norge 17.990 kroner når den blir tilgjengelig.