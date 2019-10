Microsofts nye laptop har større skjerm – og denne gangen er USB-C på plass

Microsoft endret det bærbare PC-markedet i 2017 med sin Surface Laptop, og for nøyaktig ett år siden kom oppfølgeren Surface Laptop 2. Nå har Microsoft avduket den tredje generasjonen av sin bærbare PC.

Surface Laptop 3 ble kunngjort på et arrangement i New York og byr først og fremst på den nyheten at den kommer i to forskjellige størrelser.

15-tommers skjerm og USB-C

I likhet med de to forrige modellene kan Surface Laptop 3 fåes med en 13,5-tommer skjerm, men man kan nå også en velge en større variant med en 15-tommer stor skjerm.

En annen nyhet som bør nevnes først som sist er at Microsoft denne gangen har puttet en USB C-port inn i maskinen, noe som glimret med sitt fravær på den forrige Surface Laptop-modellen.

Når det gjelder øvrig innmat kommer 13-tommersversjonen av Surface Laptop 3 med 10. generasjon Intel Core-prosessorer, altså Ice Lake, som Microsoft sier gjør maskinen rundt dobbelt så rask som forgjengeren. Prosessoralternativene er i5-1035G7 og i7-1065G7.

Foto: Microsoft

AMD Ryzen

15-tommeren kommer imidlertid ikke med Intel-prosessorer under panseret. På denne modellen har Microsoft i stedet valgt AMD-brikker av typen Ryzen 5 og Ryzen 7 med forbedrede «Surface Edition»-utgaver av grafikkprosessorene Radeon Vega 9 og Radeon RX Vega 11.

Microsoft påstår at prosessorløsningen gjør maskinen til den raskeste 15-tommeren på markedet.

Begge modellene kan leveres med enten 8 eller 16 GB minne, og 15-tommeren kan i tillegg fåes med 32 GB. Batteritiden ligger på 11,5 timer ved lokal videoavspilling på begge modellene, og ved siden av USB-C finner vi USB-A, Bluetooth 5.0 og støtte for Wi-Fi 6/802.11ax på 13-tommeren. Lagringsalternativene omfatter 128 GB, 256 GB, 512 GB og 1 TB.

De norske startprisene ligger på 11 699 korner for 13,5-tommeren og 13 999 kroner for 15-tommeren.