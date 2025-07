Microsofts nye Surface-laptop har fått en svært etterspurt funksjon

Microsofts Surface-familie av nettbrett og PC-er begynner å bli stor, og nå har selskapet avduket nok et bidrag i maskinvareporteføljen sin – Surface Laptop 5G.

Surface Laptop 5G er Microsofts nyeste bærbare PC, og som navnet antyder kommer denne altså med 5G-modem innebygget – som den første enheten i Surface-familien.

Etterspurt funksjon

Ifølge Microsoft har 5G-integrasjon vært den mest etterspurte funksjonen blant bedriftskundene, da dette gjør maskinen mer anvendelig mens man er på farten og befinner seg utenfor Wifi-rekkevidde.

Maskinen byr imidlertid også på en annen sjelden egenskap. Den kommer med det Microsoft kaller et «dynamisk» antennesystem som kontinuerlig tilpasser seg omgivelsene.

– Med seks strategisk plasserte antenner justerer enheten automatisk signalretningene og styrken, basert på hvordan den holdes eller brukes, og sikrer en sterk, pålitelig forbindelse når og hvor det trengs, skriver Microsoft om funksjonen.

Den strategiske plasseringen av antennene innebærer at de befinner seg høyere inni enheten, som skal minske signalforstyrrelsene. Ifølge Microsoft plasserer mange laptoper antennene nær basen til maskinen, som gjør at signalene er mer utsatt for blokkering fra brukerens bein eller andre objekter.

Selskapet bedyrer at de gjennomførte omfattende, realistiske tester i arbeidet med å plassere antennene, for å simulere hvordan folk faktisk benytter PC-en i arbeidshverdagen.

Microsoft Surface Laptop 5G. Foto: Microsoft

Egen KI-prosessor

Videre skal PC-en kunne veksle sømløst mellom 5G- og Wifi-forbindelse, og den kan også fungere som hotspot for andre enheter ved å dele 5G-forbindelsen, påpeker produsenten. Surface Laptop 5G kommer videre med både NanoSIM- og eSIM-alternativer.

Surface Laptop 5G føyer seg inn i rekken av Microsofts såkalte Copilot+ PC-er, som innebærer at den er forberedt på tunge løft innen KI-relaterte oppgaver i form av en dedikert prosessor, eller NPU (neural processing unit).

Denne takler en KI-ytelse på 40 teraoperasjoner per sekund, sier produsenten, som skal sikre god ytelse når det gjelder KI-oppgaver som for eksempel Recall-funksjonen og mer.

Av øvrige spesifikasjoner kommer Surface Laptop 5G med en 13,8-tommers skjerm med en oppløsning på 2304 x 1536 piksler, Intel Core-prosessor av typen Ultra 5 eller 7, opptil 32 GB minne og opptil én terabyte lagringsplass. Maskinen kommer i aluminiumsinnpakning og skal ha en startvekt på 1,39 kilo.

5G-varianten av nye Surface Laptop skal lanseres senere i år og er beregnet på bedriftsmarkedet. Den har i skrivende stund ennå ikke fått en norsk pris eller konkret lanseringsdato.